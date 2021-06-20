طرق للتخلص من السكري

الوكيل الإخباري - يمكن أن يتم تخفيف مرض السكري، مما يعني أن مستويات السكر في الدم تنخفض، إلى ما دون نطاق مرض السكري، لمدة ستة أشهر على الأقل دون الحاجة إلى الأدوية، وبالتالي، تتحسن صحتك بشكل كبير.

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جمع الباحثون الآن أدلة كافية من دراسة DiRECT الرائدة (اختصار انجليزي لـ "للتجربة السريرية لعلاج مرض السكري")، لإثبات أن نوعا معينا من النظام الغذائي يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم، بحسب موقع express.



و دخل ما يقرب من 50%من المشاركين في مرحلة التعافي من مرض السكري بعد المشاركة في "برنامج إدارة الوزن منخفض السعرات الحرارية والقائم على النظام الغذائي".



وبتمويل من جمعية السكري الخيرية بالمملكة المتحدة، أظهرت النتائج أن 70% من أولئك الذين دخلوا مرحلة التعافي ما زالوا يتمتعون بمستويات صحية من السكر في الدم بحلول نهاية العام الثاني من التجربة.



وأشار مركز السكري في المملكة المتحدة إلى أن "ثلثي (64%)من فقدوا أكثر من 10 كيلوغرامات كانوا في حالة هدوء بعد عامين.

أظهرت نتائج السنة الثانية أيضًا أن الأشخاص ذكروا:

-نوعية حياة أفضل

-تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم

-انخفاض الحاجة إلى أدوية السكري.



وعلقت الدكتورة إليزابيث روبرتسون ، مديرة الأبحاث في مؤسسة السكري بالمملكة المتحدة، على النتائج، بقولها: "هذه النتائج تتحدى التصور القائل بأن داء السكري من النوع 2 يحتاج إلى أن يستمر مدى الحياة لكل شخص يتم تشخيصه به".

ثم تم تشجيعهم على إعادة إدخال الأطعمة الصحية في نظامهم الغذائي والحفاظ على فقدان الوزن على المدى الطويل.



لكن نائب رئيس قسم رعاية مرضى السكري في المملكة المتحدة، دوغلاس توينفور، أكد أنه حال كنت مريض سكري وتفكر في تجربة نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، فمن المهم حقا أن تتحدث إلى طبيبك وأن تتم إحالتك إلى اختصاصي تغذية.



كذلك وبحسب الدراسة ثبت أيضا أن حمية البحر الأبيض المتوسط تساعد في تخفيف مرض السكري.

المصدر - معاً