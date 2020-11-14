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السبت، 14-11-2020 12:26 م

طرق للوقاية من الحساسية الصدرية نهائياً

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الوكيل الإخباري _ تعد الحساسية الصدرية من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي وتسبب الضيق للكثير من الاشخاص ، والتي تحدث حساسية الصدر نتيجة التعرّض لبعض المثيرات ما تؤدي لتحسس الصدر مثل العطور أو الأدخنة والغبار أو العث أو حبوب الطلع في فصل الربيع.

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اليك ابرز الطرق للوقاية من الحساسية الصدرية نهائياً :
 
- الامتناع عن التدخين نهائياً: المدخنون أو من يعانون من التدخين السلبي أكثر عرضة للإصابة بحساسية الصدر.


- تجنّب البرد: تؤدي الإصابة بأدوار البرد المتكررة لحدوث حساسية مزمنة في الصدر.


- زواج الأقارب: إذا كان هناك تاريخ مرضي بالعائلة للإصابة بالحساسية الصدرية، فمن الأفضل تجنّب الزواج من الأقارب حتى لا يستمر المرض في العائلة.


- التهابات الجهاز التنفسي العلوي"اللوزتين": الإصابة بالتهاب اللوز بشكل متكرر خصوصاً لدى الأطفال قد يؤدي إلى الإصابة بالحساسية الصدرية.


- الاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية: استخدام المبيدات الحشرية بشكل مفرط يؤدي للإصابة بالحساسية الصدرية.

 

المصدر : سيدتي 

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