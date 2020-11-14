طرق للوقاية من الحساسية الصدرية نهائياً

الوكيل الإخباري _ تعد الحساسية الصدرية من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي وتسبب الضيق للكثير من الاشخاص ، والتي تحدث حساسية الصدر نتيجة التعرّض لبعض المثيرات ما تؤدي لتحسس الصدر مثل العطور أو الأدخنة والغبار أو العث أو حبوب الطلع في فصل الربيع.

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اليك ابرز الطرق للوقاية من الحساسية الصدرية نهائياً :



- الامتناع عن التدخين نهائياً: المدخنون أو من يعانون من التدخين السلبي أكثر عرضة للإصابة بحساسية الصدر.



- تجنّب البرد: تؤدي الإصابة بأدوار البرد المتكررة لحدوث حساسية مزمنة في الصدر.



- زواج الأقارب: إذا كان هناك تاريخ مرضي بالعائلة للإصابة بالحساسية الصدرية، فمن الأفضل تجنّب الزواج من الأقارب حتى لا يستمر المرض في العائلة.



- التهابات الجهاز التنفسي العلوي"اللوزتين": الإصابة بالتهاب اللوز بشكل متكرر خصوصاً لدى الأطفال قد يؤدي إلى الإصابة بالحساسية الصدرية.



- الاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية: استخدام المبيدات الحشرية بشكل مفرط يؤدي للإصابة بالحساسية الصدرية.

المصدر : سيدتي

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