طرق منزلية تساعدك على علاج الكدمات

الوكيل الإخباري _ تعد الكدمات من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص نظرا لتعرضهم لاصابات يومية ، وهي عبارة عن وجود دم من الأوعية الدموية يتجمع بين الجلد والعضلات، وتظهر، حال الإصابة، باللون الوردي أو الأحمر، وفي غضون يوم أو يومين؛ يتحول لون الدم المتجمع في موقع الإصابة إلى اللون الأرجواني المائل للأزرق، وبعد 5 إلى 10 أيام تتحول الكدمة إلى اللون الأخضر أو الأصفر، وهذه علامة جيدة تشير إلى الشفاء.



الا ان هناك عدة طرق بسيطة لعلاج الكدمات، تعرف عليها :



1- العلاج بالجليد

ضعي الثلج فور الإصابة؛ لتقليل تدفق الدم حول المنطقة التي تعرضت للكدمة؛ إذ يمكن أن يؤدي تبريد الأوعية الدموية إلى تقليل كمية الدم التي تتسرب إلى الأنسجة المحيطة، وبالتالي منع ظهور الكدمة وتقليل التورم.



2- الحرارة

يمكنكِ استخدام الحرارة لتعزيز الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم؛ سيساعد هذا على إزالة الدم المحاصر بعد تشكل الكدمة بالفعل، ويمكن أن يساعد استخدام الحرارة أيضاً على ترخية العضلات المتوترة وتخفيف الألم.

يمكنكِ استخدام ضمادة دافئة أو زجاجة ماء ساخن. كما يعدُّ الاستحمام في حمام ساخن خياراً جيداً.



3- الضغط

لف منطقة الكدمة بضمادة مرنة، سيؤدي ذلك إلى ضغط الأنسجة ويساعد على منع الأوعية الدموية من التسرب.

ويمكن أن يقلل استخدام الضغط من شدَّة الكدمة، ويساعد على تقليل الألم والتورم.



4- رفع المنطقة المصابة

ارفعي المنطقة المصابة بالكدمة بحيث تكون فوق مستوى القلب، فذلك يساعد على تخفيف الألم وتصريف السوائل بعيداً عن منطقة الكدمة.

يمكن أن يقلل الارتفاع أيضاً الضغط، ويمنح فرصة مثالية للراحة والاسترخاء، مما يساعد أيضاً على عملية الشفاء.



5- الصبار

يعمل الصبار على تقليل الألم والالتهابات، ويمكنكِ تطبيقه موضعياً على المنطقة المصابة، ولا بد من التأكد من استخدام هلام الصبار النقي.



6- فيتامين سي

يحتوي فيتامين سي C على خصائص مضادّة للالتهابات، ويمكن استخدامه لتعزيز التئام الجروح، يمكنكِ أيضاً العثور على المواد الهلامية أو الكريمات أو الأمصال التي تحتوي على فيتامين سي، كما يمكنكِ أيضاً تناوله كمكمل غذائي، إضافة لتناول الكثير من الفواكه والخضراوات الطازجة أيضاً.



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المصدر : الامارات نيوز

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