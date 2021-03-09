طريقة بسيطة للتوقف عن التدخين فوراً !

الوكيل الاخباري - يعتبر التدخين من العادات السيئة الأكثر انتشاراً حول العالم، وهو من العوامل الأولى المسبّبة للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان. وتُعدّ الإرادة الصلبة من أفضل الطرق التي تساعد على الإقلاع عن التدخين.

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كذلك يمكن الاعتماد على حيلة طبيعية سهلة، وتتمثّل باستخدام الليمون، بحيث يتم تقطيع حبّة منه إلى قسمين وعصر أحدهما في كوب يحتوي على الماء الفاتر.

فهذا يحد من الحموضة التي يمكن أن تؤثر سلباً في صحة اللثة والأسنان. ويُنصح بتناول هذا المشروب فور الشعور بالرغبة في التدخين. كذلك من المهم التوقف عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأن هذا يعزّز الرغبة في التدخين.



ومن المفيد في هذا السياق، ممارسة الرياضة وشرب كمية كافية من الماء واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن. فهذا يتيح تعويض النقص في بعض المغذيات التي يمكن أن يسبّبها التدخين. لكن الأفضل عدم شرب الماء مع عصير الليمون في حال المعاناة من قرحة أو حرقة المعدة.

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