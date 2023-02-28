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الثلاثاء، 28-02-2023 12:33 م

طريقة وموعد تناول القرنفل لفقدان الوزن

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الوكيل الإخباري- يشاع أن القرنفل من الأعشاب التي تساعد على فقدان الوزن وحرق دهون الجسم، مما يدفع بعض الأشخاص إلى تناوله في الرجيم بطرق مختلفة، فهل هذا صحيح؟


بحسب موقع "Times of india"، يلعب القرنفل دورًا في إنقاص الوزن، ويرجع ذلك للأسباب التالية:

- يساهم القرنفل في زيادة عملية التمثيل الغذائي، مما يحفز الجسم على حرق المزيد من الدهون المتراكمة به.

- يحتوي القرنفل على مركبات، تساعد بدورها على تنظيم مستويات سكر الدم، وهذا ما يجعله مفيدًا للأشخاص المصابين بداء السكري.

- يتميز القرنفل بخصائصه المضادة للكوليسترول والدهون.

ولضمان فقدان الوزن باستخدام مشروب القرنفل، ينبغي تحضيره كما يلي:

- مزج 50 جرامًا من القرنفل مع 50 جرامًا من القرفة و50 جرامًا من بذور الكمون.

- وضع ملعقة كبيرة من هذا الخليط في كوب مملوء بالماء الساخن.

- ترك المشروب يهدأ قليلًا.

- تحلية المشروب بمعلقة صغيرة من عسل النحل.

- تناول المشروب على معدة فارغة قبل وجبة الإفطار.

ومع ذلك، يجب تناول القرنفل باعتدال، لأن للإفراط فيه تأثيرات سلبية على صحة الجسم، حيث يسبب اضطرابًا للجهاز الهضمي وآلامًا في العضلات والإرهاق.


ومن جانبه، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية في مصر، إن القرنفل يساعد على فقدان الوزن بشكل غير مباشر، حيث يساهم في تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

وأضاف ناجي أن القرنفل يمد الجسم بنسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تعمل على ضبط مستويات الكوليسترول بالدم وتقليل نسبة الدهون في الجسم.

ولرفع معدل الأيض في الجسم، ومن ثم فقدان الوزن بفعالية كبيرة، أوصى خبير التغذية بتناول القرنفل مع الفلفل والقرفة وبذور الكمون.

وأوضح أن القرنفل لا تقتصر فوائده على فقدان الوزن، بل يعمل أيضًا على مكافحة البكتيريا والفيروسات، بالإضافة إلى قدرته على تقوية الجهاز المناعي، خاصةً إذا تم تناوله مع الليمون الغني بفيتامين سي.

الكونسلتو الطبي 

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