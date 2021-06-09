عادة يومية تمنحك العديد من الفوائد.. فما هي؟

الوكيل الإخباري _ عرفت القهوة منذ زمن طويل، وقد أُلقي عليها اللوم بأنها تُسبب العديد من الأمراض، مثل أمراض القلب، ونقص النمو.





ولكن أظهرت الدراسات الحديثة عدم وجود علاقة تربط ما بين استهلاك القهوة وارتفاع خطر الإصابة بالسرطان، وأمراض القلب، وإنّما قد تمتلك فوائد صحية عديدة، خاصة عند تناولها صباحا ، ومن ابرز هذه الفوائد :

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التحسين من مستويات الطاقة وزيادة مستوى الذكاء.



المساعدة على حرق الدهون.



مكافحة الاكتئاب وزيادة الشعور بالسعادة.



الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية.



خفض خطر تطور أمراض الكبد.



المصدر : الامارات نيوز