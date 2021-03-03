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الأربعاء، 03-03-2021 11:53 ص

عدم شرب الماء أكثر خطورةً مما تعتقد.. هذه الأمراض التي يسبّبها!

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الوكيل الاخباري - من المعروف أن الماء يشكل 70% من الجسم. ولهذا يوصي كل الخبراء بضرورة شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف إلى ليترين منه يومياً.

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أما عدم فعل هذا فمن الممكن أن يؤدي إلى الجفاف وهو ما قد تنتج عنه بعض المشاكل الصحية والمرضية، ومن أبرز هذه المشاكل التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص:


- القصور الكلوي.
- سرعة نبضات القلب والخفقان وانقطاع النفس في بعض الأحيان.
- فقدان الطاقة والتعب الشديد وعدم القدرة على أداء المهمات التي لا تحتاج إلى جهد كبير.
- مرض أديسون الذي يتمثل بحدوث خلل في التوازن بين مستويات الماء والصوديوم والبوتاسيوم في الدم.
- مرض كرون وهو عبارة عن التهاب مزمن في الأمعاء وفي القناة الهضمية.

 

ومن أجل منع كل هذه الأعراض من المهم الحرص على شرب الماء خلال النهار بما لا يقل عن 8 أكواب كبيرة يومياً. ويجب تناول الأطعمة التي تحتوي عليه مثل الخضار والفواكه. كما من المهم الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمدرة للبول.

 

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