عصائر مفيدة لمرضى القولون العصبي

الوكيل الإخباري _ يعد القولون العصبي من اكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها العديد من الاشخاص ، حيث تزداد حدة أعراضه عند تناول بعض الأطعمة، وهناك مجموعة من العصائر الطبيعية المناسبة لمرضى القولون العصبي كونها لا تحتوي على ألياف ، وابرز هذه المشروبات :

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1- الحليب

يحتوي حليب البقر على مستويات عالية من اللاكتوز ، والذي يمكن أن يسبب أعراضًا في البطن لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، وبالتالي قد يسبب تفاقم أعراض القولون العصبي لدى المرضى .



2- الموز

الموز إضافة رائعة للعصائر، كونه سهل الهضم، و مصدر جيد للألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، وبالتالي فهو مفيد لمحاربة الالتهابات التي تهيج لآلام القولون العصبي.



3- عصير التوت

التوت غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يجعله اختيار ممتاز لمحاربة الالتهابات التي تهيج آلام القولون العصبي، ولتعزيز القيمة الغذائية يمكن إضافة الموز إلى العصير.



4- عصير الفواكه

هناك العديد من الفواكه المفيدة لمرضى القولون العصبي لعل أبرزها الشمام، البطيخ، الكيوي، الأناناس، فكلها فواكه غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات، فضلا عن أن عصرها يساهم في التخلص من الألياف الموجودة فيها، وبالتالي تكون سهلة الهضم والامتصاص.



5- عصير الأفوكادو

يعد الأفوكادو مصدرًا نباتيًا للبروتين وتوفر الكثير من العناصر الغذائية كالفيتامينات والمعادن، ومضادات الاكسدة، فضلا عن الدهون الصحية.



6- الكاكاو

الكاكاو غني بمضادات الأكسدة المفيدة لتغذية البكتيريا الجيدة الموجودة في الأمعاء، ولكن تكمن مشكلته في احتوائه على على سكر مضاف، لذا فالأفضل اختيار الخام للاستفادة من قيمته الغذائية.





المصدر : الكونسلتو







