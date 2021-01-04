الإثنين 04-01-2021
الوكيل الاخباري

مكالمة هاتفية تحول دون وقوع كارثة بعمان

الحكومة تنفي شائعة جديدة

خبر سار حول عودة عمل النوادي الصحية والرياضية بالاردن

العناية الإلهية تنقذ شخصا من الموت في معان - صور

توضيح حكومي حول إلغاء الحظر الشامل الجمعة

الحزن يخيم على بلدة ملكا بإربد لوفاة طالبة مدرسة

اعلان هام من الضمان الاجتماعي حول الزيادة على الأجور

توضيح من الضمان الاجتماعي بشأن الدعم التكميلي

أردني يناشد لإخلاء والدته من أوكرانيا إلى المملكة بسبب مرضها

وزير الصحة يصرح لأول مرة حول هذا الأمر

الإثنين، 04-01-2021 01:57 م

عصائر مفيدة لمرضى القولون العصبي

Article-25


الوكيل الإخباري _ يعد القولون العصبي من اكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها العديد من الاشخاص ،  حيث تزداد حدة أعراضه عند تناول بعض الأطعمة، وهناك  مجموعة من العصائر الطبيعية المناسبة لمرضى القولون العصبي كونها لا تحتوي على ألياف ، وابرز هذه المشروبات : 

اضافة اعلان
 

1-  الحليب

يحتوي حليب البقر على مستويات عالية من اللاكتوز ، والذي يمكن أن يسبب أعراضًا في البطن لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، وبالتالي قد يسبب تفاقم أعراض القولون العصبي لدى المرضى .

2- الموز
الموز إضافة رائعة للعصائر، كونه سهل الهضم، و مصدر جيد للألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، وبالتالي فهو مفيد لمحاربة الالتهابات التي تهيج لآلام القولون العصبي.

3- عصير التوت
التوت غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يجعله اختيار ممتاز لمحاربة الالتهابات التي تهيج آلام القولون العصبي، ولتعزيز القيمة الغذائية يمكن إضافة الموز إلى العصير.

4- عصير الفواكه
هناك العديد من الفواكه المفيدة لمرضى القولون العصبي لعل أبرزها الشمام، البطيخ، الكيوي، الأناناس، فكلها فواكه غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات، فضلا عن أن عصرها يساهم في التخلص من الألياف الموجودة فيها، وبالتالي تكون سهلة الهضم والامتصاص.

5- عصير الأفوكادو
يعد الأفوكادو مصدرًا نباتيًا للبروتين وتوفر الكثير من العناصر الغذائية كالفيتامينات والمعادن، ومضادات الاكسدة، فضلا عن الدهون الصحية.

6- الكاكاو
الكاكاو غني بمضادات الأكسدة المفيدة لتغذية البكتيريا الجيدة الموجودة في الأمعاء، ولكن تكمن مشكلته في احتوائه على على سكر مضاف، لذا فالأفضل اختيار الخام للاستفادة من قيمته الغذائية.


المصدر : الكونسلتو 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
72020151165463547141

الكشف عن مكملات غذائية تساهم في خفض الكوليسترول بالجسم

مشروبات-للتخلص-من-احتباس-السوائل-في-الجسم

مشروبات تساعدك على التخلص من احتباس السوائل بالجسم

2021_1_3_17_22_10_189

لمحبي الدجاج.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناوله يوميًا

2801546-1074783827

الفول السوداني خيار مثالي لفقدان الوزن

2019_4_2_13_39_15_742

أخطاء ترتكبها عند تناول الإفطار تكسبك الوزن

Cinnamon-stick

لمرضى السكري.. أعشاب تساعدك على تخفيض سكر الدم

أخبار متعلقة
مشروبات-للتخلص-من-احتباس-السوائل-في-الجسم

مشروبات تساعدك على التخلص من احتباس السوائل بالجسم

8501831-574072974

فوائد مذهلة غير متوقعة للشاي المثلج

أنواع-الشاي

8 أنواع من الشاي لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض.. تعرف عليها

image

ما بين التهاب الأمعاء والقولون العصبي!.. الاعراض وطرق العلاج

unnamed-8-418x261

الشاي الأسود أم القهوة.. أيهما أكثر صحة؟

خخخخخخخخخخ

5 مشروبات يومية مناسبة لمريض السكري