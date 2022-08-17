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الأربعاء، 17-08-2022 11:40 ص

علاج ألم الركبة بعد الرياضة

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الوكيل الإخباري - يعاني 25% من البالغين من مشكلة ألم الركبة بعد الرياضة، خاصةً إذا كان هؤلاء الأشخاص غير مواظبين على ممارسة التمارين الرياضية، لهذا السبب نستعرض في هذا المقال أشهر أسباب ألم الركبة بعد الرياضة، ونوضح أفضل الطرق المناسبة للتغلب على هذه المشكلة.

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يعد مفصل الركبة من المفاصل شديدة التعقيد؛ فهو يشمل العظام، والعضلات، والأوتار، والغضروف المفصلي، إلى جانب الأربطة التي تدعم هذا المفصل، لهذا السبب يؤثر أي خلل في أي من هذه المكونات على حالة الركبة، ويسبب لها الألم، خاصةً بعد التعرض إلى مجهود بدني بعد ممارسة التمارين الرياضية، وإليك أهم أسباب ألم الركبة بعد الرياضة. 

 

يعتمد علاج ألم الركبة بشكل كبير على السبب الرئيسي لهذا الألم، وعلاجه بالطرق الطبية خاصةً في الحالات التي يرجع فيها هذا الألم إلى إصابة أو التواء في الركبة، لكن هناك بعض الطرق البسيطة التي يمكن الاعتماد عليها لتخفيف آلام الركبة التي لا ترتبط بمشكلة طبية، تتضمن هذه الطرق: 

 

التدليك: يعد التدليك من أبسط الطرق التي يمكنك استخدامها في تخفيف آلام الركبة.
الثلج: تساعد الاستعانة بالثلج على علاج التورم والألم الناتج عن إصابة الأنسجة الرخوة؛ مثل: حالات التواء الأربطة البسيط.
الزيوت العطرية: تشير كثير من الدراسات إلى دور الزيوت العطرية وأشهرها زيت السمسم في تخفيف ألم الركبة.
خل التفاح: تشير بعض المصادر العلمية إلى أن خل التفاح يتمتع بالعديد من الخصائص المضادة للالتهاب، ويمكن استخدامه في تخفيف آلام الركبة.
الأدوية: يمكن الاستعانة بالمسكنات التقليدية سواء عن طريق الفم، أو المنتجات الموضعية؛ لتخفيف آلام الركبة البسيطة، خاصةً الآلام الناتجة عن خشونة الركبة.

 

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