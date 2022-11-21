علاج الخمول بعد الأكل بطرق بسيطة

الوكيل الإخباري-يشعر الكثيرون بالخمول والنعاس الشديد بعد الأكل، ويمكن أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لأنماط الهضم ودورات النوم، إذ يمكن لبعض أنواع الأطعمة وتوقيت الوجبات أن يجعل الناس يشعرون بالتعب بشكل خاص بعد تناول الوجبات. لدى الباحثين نظريات مختلفة حول سبب الخمول بعد الأكل، لكنهم يتفقون عموماً على أنه استجابة طبيعية وليس مدعاة للقلق في العادة. إليكِ علاج الخمول بعد الأكل والطرق العلاجية:



أسباب الخمول بعد الأكل

يمكن للوجبات التي تحتوي على كل من الكربوهيدرات والبروتين أن تجعل الشخص يشعر بالخمول، أكثر من الأطعمة الأخرى، فيما يعتقد بعض الباحثين أن الإنسان يشعر بالخمول بعد الأكل لأن الجسم ينتج المزيد من السيروتونين. والسيروتونين مادة كيميائية تلعب دوراً في تنظيم المزاج ودورات النوم، ويساعد حمض أميني يسمى التربتوفان، والذي يوجد في العديد من الأطعمة الغنية بالبروتين، الجسم، على إنتاج السيروتونين، وتساعد الكربوهيدرات الجسم على امتصاص التربتوفان.





لهذه الأسباب، فإنَّ تناول وجبة غنية بالبروتينات والكربوهيدرات قد يجعل الشخص يشعر بالنعاس. ويوجد التربتوفان في الأطعمة الغنية بالبروتين، وهي تشمل:

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- سمك السلمون.

- الدواجن.

- البيض.

- السبانخ.

- البذور.

- الحليب.

- منتجات الصويا.

- الجبن.



وتشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الكربوهيدرات ما يلي:

- المعكرونة.

- الأرز.

- الخبز الأبيض والمقرمشات.

- الكعك والبسكويت.

- الذرة.

- الحليب.

- السكر والحلوى.



وغالباً ما يأكل الأشخاص مزيجاً من البروتين والكربوهيدرات في الوجبات، مما يجعلهم يشعرون بالخمول بعد الطعام.



وقد يكون الإنسان أكثر عرضة للخمول والنعاس بعد الانتهاء من الطعام؛ بسبب تناول وجبة كبيرة، فالأشخاص الذين يتناولون وجبات غداء أكبر قد يعانون من خمول بعد الظهر أكثر من أولئك الذين يأكلون أقل في منتصف النهار، حيث يؤدي تناول الطعام إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وقد يتبع ذلك انخفاض في الطاقة.









نصائح لعلاج الخمول بعد الأكل



ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة أثناء النهار قد تكون ضرورية بعد الطعام (المصدر: Adope.stock)





يمكن أن يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم عالي الجودة على منع الخمول بعد الأكل، فقد يكون الشعور بالتعب بعد الوجبة أمراً محبطاً، خصوصاً بعد الغداء، كما يمكن أن يكون انخفاض الطاقة أثناء النهار خطيراً بشكل خاص على الأشخاص الذين يعملون في ظروف محفوفة بالمخاطر، مثل أولئك الذين يشغِّلون الآلات أو المركبات.



وجدت دراسة أُجريت عام 2017 حول تأثيرات تناول الطعام على أداء عمال النوبات الليلية، أن أولئك الذين يأكلون في الليل كان أداؤهم أسوأ، وكانوا يشعرون بالنعاس في الساعة 4 صباحاً أكثر من أولئك الذين لم يأكلوا، لذلك يمكن للإستراتيجيات التالية أن تساعد على منع الخمول بعد الأكل:



- تناولي القليل؛ فبدلاً من تناول وجبات كبيرة، تناولي وجبات صغيرة ووجبات خفيفة كل بضع ساعات؛ للحفاظ على مستويات الطاقة، كما يجب أن تكون قطعة من الفاكهة أو حفنة من المكسرات كافية لعلاج انخفاض الطاقة.



- احصلي على نوم جيد؛ إذ إن الشخص الذي يحصل على قسط كافٍ من النوم ليلاً، يكون أقل عرضة لتجربة انخفاض كبير في الطاقة بعد الغداء.



- المشي؛ إذ يمكن لممارسة التمارين الرياضية الخفيفة، مثل المشي أثناء النهار، خصوصاً بعد تناول الطعام، أن تساعد على التخفيف من الشعور بالتعب والخمول.



- خذي قيلولة قصيرة خلال النهار.



- جرّبي العلاج بالضوء الساطع، حيث وجد مؤلفو دراسة أجريت عام 2015، أن تعريض الأشخاص للضوء الساطع بعد الغداء يقلل من التعب والخمول.





متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا كان الشخص يتعب باستمرار بعد تناول الطعام ويؤثر ذلك على نوعية حياته، فعليه التحدث إلى الطبيب، إذ يمكن أن تساهم الحالات الطبية التالية في الشعور بالتعب المفرط والخمول بعد تناول الطعام:

- عدم تحمل الطعام أو الحساسية.

- مرض الاضطرابات الهضمية.

- فقر دم.

- داء السكري.

ملاحظة من "سيدتي. نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذه العلاجات، عليك استشارة طبيب مختص.

المصدر الطبي : medicalnewstoday.com

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