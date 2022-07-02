علاج انقطاع التنفس أثناء النوم

الوكيل الإخباري - انقطاع التنفس أثناء النوم هو أحد أكثر اضطرابات التنفس شيوعاً المرتبطة بالنوم. تشير التقديرات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن واحداً من كل أربعة رجال وواحدة من كل عشر نساء تعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم. لكن البعض يعتقد أن عدد الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة الصحية أكبر من المعلن عن بكثير. لأن الكثيرين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم دون أن يتم تشخيص حالتهم.

اضافة اعلان

العلاج الأفضل والأكثر فعالية واستخداماً لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم هو ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP). يمكن لجهاز الضغط أن يفتح مجرى الهواء للسماح بدخول كميات أكبر من الهواء إلى الرئتين. هذا الجهاز يكون متصلاً بقناع يجب أن يرتديه الشخص في الليل طوال النوم. وهو خفيف الوزن ولا يصدر أي أصوات. لكن يواجه الكثير من الأشخاص صعوبة في الاعتياد عليه وارتدائه أثناء النوم.





الخيارات الأخرى التي يمكن اتباعها لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم هي إجراء تغيير في نمط الحياة مثل:



- تخفيف الوزن.

- التوقف تعاطي المخدرات أو التدخين.

- تغيير وضعية النوم مثل النوم على الجانب بدلاً من النوم على الظهر أو البطن.

- الأجهزة الفموية مثل واقيات الفم، يقوم بتركيبها أطباء الأسنان.

- الأدوية المنومة التي يمكن أن تساعد على النوم العميق.

- في بعض الحالات، يمكن أن يستفيد الشخص من عملية جراحية تؤدي إلى توسيع مجرى التنفس.

بابونج

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة