السبت 29-10-2022
الوكيل الاخباري

العراق:75 ألف مهاجر لبلدان خارجية خلال 2022

بعد انخفاض الذهب في الأردن .. تعرف على سعر الليرة الرشادي والإنجليزي

مصدر: وصول آخر دفعة متقاعدين عسكريين من قطر الثلاثاء القادم

وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة إلى الجزائر

إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم العروب

للأردنيين .. وظيفة شاغرة في السفارة الامريكية - رابط التقديم

بدء عملية الاقتراع في انتخابات الغرف الصناعية

اليوم .. تاريخ استثنائي لن يتكرر الا بعد 111 عاماً 1444/4/4هـ

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال مسؤولية حياة الأسيرة "عساف"

الشركات الناشئة المحلية تحتاج لنظام متكامل وتسهيل وصولها للتمويل

السبت، 29-10-2022 09:27 ص

علاج جديد يقلل خطر الكوابيس أثناء النوم

111


الوكيل الإخباري-توصلت دراسة جديدة أجريت في جامعة جنيف، إلى أن مفتاح منع الكوابيس هو تشغيل أصوات معينة في آذاننا من خلال عصابة رأس لاسلكية.

في التجارب، أدى تشغيل صوت البيانو أثناء النوم إلى تقليل مخاطر الأحلام الصادمة والمرعبة لمن يعانون من الكوابيس المزمنة. كما تم ربط صوت البيانو بأفكار إيجابية من النهار عندما كان المرضى مستيقظين. وبعد تلقي هذا العلاج الجديد، انخفضت كوابيس المرضى بشكل ملحوظ وزادت أحلامهم الإيجابية بمرور الوقت.

قال مؤلف الدراسة لامبروس بيروجامفروس من مختبر النوم في مستشفيات جامعة جنيف، إن هنالك علاقة وثيقة بين أنواع العواطف التي نمر بها في الأحلام ورفاهيتنا العاطفية. وبناء على هذه الملاحظة، تم إجراء التجارب.

لاختبار ما إذا كان التعرض للصوت أثناء النوم يمكن أن يقلل من خطر رؤية الكوابيس والأحلام المزعجة أثناء النوم، جمع بيروجامفروس وزملاؤه 36 مريضاً، تلقى نصفهم علاجاً بالطريقة الجديدة.



أثناء الدراسة، تم تشغيل وتر رئيسي للبيانو كل 10 ثوانٍ، وطلب من المرضى تخيل فكرة إيجابية حصلت لهم أثناء النهار. كان الهدف من ذلك هو ربط صوت البيانو بالسيناريو الإيجابي المتخيل.

وعندما تم تشغيل الصوت مرة أخرى أثناء نوم المرضى الذين تم تزويدهم بحزام لتلقي الصوت لاسلكياً، لوحظ انخفاض في تواتر الكوابيس بشكل كبير لديهم، بعد أسبوع واحد فقط من التجربة، وشهدوا زيادة في الأحلام الإيجابية، مقارنة بالآخرين الذين لم يخضعوا لنفس الطريقة في العلاج.

ويقول الباحثون إن هذا العلاج المركب الجديد يجب تجربته على نطاقات أكبر ومع مجموعات سكانية مختلفة لمعرفة مدى نجاحه.
وتفتح هذه النتائج أيضاً طرقاً جديدة محتملة لعلاج الاضطرابات الأخرى مثل الأرق والأعراض الأخرى للإجهاد اللاحق للصدمة، مثل ذكريات الماضي والقلق، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
111

خبراء يكشفون أفضل شاي للتخلص من دهون البطن

384296_12_1664239534

دراسة: تناول أدوية ضغط الدم يوميًا قد يقلّل من خطر الإصابة بالخرف

image

منها الصداع الشديد .. خمسة أعراض تشير إلى مرض خطير في الدماغ

علامات-لتحذيرك-من-سرطان-البنكرياس-لا-تتجاهلها

علامات تحذيرية لسرطان البنكرياس.. لا تتجاهلها

1568125848_608_823374_dataoriginal1

اكتشاف طريقة تحد من تطور مرض السكري

6357995f4c59b743355a8c9a

ما علاقة منتجات التنظيف المنزلية بالاصابة بالسرطان ؟

أخبار متعلقة
غليان

خبراء يحددون درجة حرارة خطيرة للمشروبات الساخنة قد تؤدي الى السرطان

452704

نصيحة للحصول على نوم كاف ومريح

image

علماء يتنبؤون باحتمالية الوفاة من خلال المعصم

11111111

النظارة الخضراء تحارب مشكلة صحية يعاني منها الملايين

tbl_articles_article_15219_51383d4a828-70ff-480f-ad7c-e97b7c75c2b0

دراسة تربط بين قلّة النوم وخطر الإصابة بالسمنة

image

تفادياً لتدهور الصحة .. نصائح للنوم الجيد لمن فوق الخمسين عاماً