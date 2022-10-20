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الخميس، 20-10-2022 02:28 م

علاج صديد الحلق في المنزل

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الوكيل الإخباري-يظهر صديد الحلق على صورة بقع بيضاء على اللوزتين، تميل إلى الظهور مع الالتهابات البكتيرية مثل التهاب الحلق العقدي، ويمكن أن تظهر البقع الصديدية أيضًا مع الالتهابات الفيروسية. في السطور التالية، نطلعك على أسباب وطرق علاج صديد الحلق في المنزل.

أسباب صديد الحلق
يمكن أن تظهر البقع الصديدية على اللوزتين في الحلق بسبب الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية

يمكن أن تظهر البقع الصديدية على اللوزتين في الحلق لأسباب عديدة، كما يساعد تحديد سبب البقع الصديدية على توجيه العلاج المناسب، ومن أبرز أسباب صديد الحلق:
1-الالتهابات البكتيرية (مثل التهاب اللوزتين البكتيري أو التهاب الحلق العقدي أو المكورات الرئوية)؛
2-الالتهابات الفيروسية (مثل الحصبة أو الفيروس المضخم للخلايا)؛
3-حصوات اللوزتين.

طرق علاج صديد الحلق
يجب تشخيص أي بقع صديدية من قبل الطبيب لتقييم السبب الكامن وراء ذلك وبدء العلاج المناسب، فعلى سبيل المثال يتطلب علاج العدوى البكتيرية مضادات حيوية، في حين أن العدوى الفيروسية قد تتطلب مضادات الالتهاب. وقد يختار الطبيب وصف أي من الأدوية التالية، أو مزيج منها:
-الأدوية المضادة للالتهابات التي تساعد على تحسين الالتهاب والاحمرار وصعوبة البلع والحمى؛
-المضادات الحيوية، وهي توصف في حالة وجود عدوى بكتيرية. وفي بعض الحالات، قد تشكل العدوى خراجًا في اللوزتين، وعندما يحدث ذلك قد يقوم الطبيب بتصريف القيح المتراكم.

الإكثار من شرب السوائل الدافئة مثل شوربة الدجاج واليانسون والزنجبيل يساعد في علاج صديد الحلق

ولعلاج صديد الحلق في المنزل، يمكنك استخدام العلاجات المنزلية مكمل للعلاج الموصوف، إذ تساعد على تسريع الشفاء وتخفيف الأعراض، كما تتضمن بعض الخيارات التي يمكنك تجربتها ما يلي:
-الغرغرة بالماء الفاتر والملح؛

-الغرغرة بالليمون والماء والعسل؛
-مشروب العسل مع الزنجبيل أو الأوكالبتوس أو البنفسج؛
-السوائل الدافئة، مثل مرق الدجاج أو الشاي الدافىء المحلى بالعسل ولا سيما الشاي الأخضر الذي يعمل كمضادّ للبكتيريا، ومسكّن للألم ومصدر غني بمضادات الأكسدة يمكن أن يساعد على تقليل الالتهاب والتقيح؛
- شاي البابونج له خصائص مضادّة للالتهابات ومضادّة للأكسدة وقابضة؛
-عصير الجريب فروت، مع ملاحظة انه لا ينبغي استخدام عصير الجريب فروت إذا كنتِ تتناولين بالفعل دواء يحدده طبيبك، لأنه قد يقلل من فعالية الدواء؛
-تجنّب إزالة الصديد الذي يظهر في الحلق بالإصبع أو مسح المنطقة، لأنه سيستمر في التكوّن وقد تؤدي محاولة إزالة القيح إلى حدوث جروح، بالإضافة إلى تفاقم الألم والتورم .



المصدر الطبي : tuasaude.com

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