الوكيل الإخباري- يتعرض بعض الأشخاص إلى الإصابة بلسعة أو عضة الصقيع، خاصة في فصل الشتاء، نظرًا لانخفاض درجة حرارة الجو، مما يؤدي إلى التسبب في بعض الأعراض المزعجة، منها احمرار أو شحوب الجلد، فكيف يمكن علاجها؟

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في السطور التالية، نوضح ، أبرز العلاجات بشأن لسعة الصقيع، وفقًا لما جاء في موقع" Verywellhealth".



علاج قضمة الصقيع في المنزل



لا تتطلب لسعة الصقيع زيارة لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك، ولكنها مؤشر على أن بشرتك قد بدأت بالفعل في التأثر وأن التعرض المستمر قد يؤدي إلى شكل أكثر خطورة من قضمة الصقيع.



في الغالب قد لا تحتاج قضمة الصقيع إلى الذهاب إلى الطبيب، لإنه يمكن علاجها ببعض الطرق المنزلية البسيطة، ومن بينها ما يلي:-



- ارتداء الملابس الجافة.



- نفخ الهواء الدافئ من الفم من خلال اليدين المقعدين حول المنطقة المصابة.



- تدفئة أطراف الجسم.



الإسعافات الأولية لقضمة الصقيع

1- وضع الجزء المصاب من الجسم بالماء الدافئ لكن يجب التأكد من أن الماء مريح ولن يتسبب حروقًا.



2- نقع المنطقة المصابة في الماء لمدة 30 دقيقة.



3- يمكن الاعتماد على الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية المتاحة دون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين للمساعدة في الأعراض حتى تتمكن من الوصول إلى المستشفى.



4- يمكن وضع ضمادة كبيرة ومعقمة على المنطقة المصابة بمجرد جفافها.





الكونسلتو الطبي

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