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الإثنين، 01-08-2022 01:47 م

علاج مرض وهن العضلات عند الأطفال

علاج-ضعف-العضلات-عند-الاطفال


الوكيل الإخباري - يمكن أن يُعاني بعض الأطفال من مرض وهن العضلات بسبب مشاكل في الجهاز العصبي أو الجهاز العضلي، وفي بعض الأحيان قد يحدث ذلك نتيجة إصابة أو مرض أو اضطراب وراثي وقد لا يتم تحديد السبب إطلاقاً.

علاج وهن العضلات عند الأطفال يختلف من طفلٍ لآخر اعتماداً على كيفية تأثير المرض على الطفل، وبناءً على حالة الطفل سيقوم الطبيب بتحديد الخطة العلاجية المناسبة، قد يهدف العلاج إلى الوصول لأهداف معينة مثل محاولة إجلاس الطفل في وضعيات محددة أو المشي أو ممارسة التمارين الرياضية.

قد يحتاج الأطفال الذين يُعانون من درجات شديدة من الوهن العضلي لاستخدام كرسي متحرك لأنّ الوهن الشديد قد تجعل المفاصل فضفاضة للغاية مما يزيد من احتمالية حدوث خلع في المفاصل، وفي هذه الحالات يمكن استخدام الجبيرة والدعائم لتصحيح أو منع هذه الإصابات. 

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