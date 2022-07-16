الوكيل الإخباري - مسمار القدم هو طبقات صلبة من الجلد تنشأ بسبب استجابة الجلد للاحتكاك والضغط؛ وهو من أكثر الحالات شيوعاً التي يمكن أن تصيب القدمين. والتي عادة ما يكون لها شكل مخروطي أو دائري.

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إليك علاج مسمار القدم نهائياً:

إذا كنت متأكدة من وجود مسمار، يمكنك تجربة إحدى هذه الطرق في المنزل:

- التخلص من أي حذاء صغير جداً بالنسبة لقدميك والأحذية الأخرى غير المناسبة.

- انقعي قدميك في حمام دافئ به أملاح ابسوم .

- بعد النقع، جففي قدميك بمنشفة نظيفة ورطبيها بمستحضر مرطب أو زبدة الكاكاو.

- استمري في هذه العملية يومياً حتى ينضج المسمار.

- بعد أن يصبح طرياً وغير مؤلم، جربي فرك المسمار برفق باستخدام حجر الخفاف.

- إذا كان المسمار بين أصابع قدميك، فاستخدمي لوح الصنفرة، المعروف أيضاً باسم مبرد الأظافر، لفركها.

- كرري هذه الخطوات حتى يختفي المسمار، قد يستغرق ذلك بضعة أسابيع.

- ضعي زيت الخروع.

- استخدمي الكريم المرطب بانتظام على مسمار القدم؛ لأنه يساعد في الحفاظ على نعومة الجلد ويجعل من السهل تفتيت الجلد السميك في المستقبل.

- إذا كان الجلد سميكاً جداً أو يسبب الكثير من الألم، فقد يحتاج إلى مساعدة من اختصاصي، مثل طبيب الأقدام، الذي يعمل على تقشير الجلد السميك بواسطة معدات خاصة.

سيدتي

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