الأحد 14-02-2021
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الأحد، 14-02-2021 11:50 ص

علاج منزلي بسيط للتخلص من القلق والصداع

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الوكيل الاخباري - يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من مشكلتَي القلق والصداع، وللتخلص منهما يتم اللجوء إلى مختلف أنواع الأدوية المهدّئة والمسكّنة.

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لكن يبدو أن الممكن أيضاً الاعتماد على وصفة طبيعية تحتوي على الليمون واللافندر. فهذا المكونان يتمتعان بخصائص مهمة على هذا الصعيد.


ويحتاج تحضير الخلطة إلى 200 غرام من اللافندر المجفّف، حبة ليمون واحدة، ملعقتَي طعام من العسل الطبيعي، وليترين من الماء.


يوضع الماء على النار حتى يبلغ درجة الغليان. يُضاف إليه اللافندر المجفّف. يُرفع الخليط عن النار ويُترك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة. بعدما يبرد، يُضاف إليه عصير الليمون والعسل. ومن الممكن تناول كوب من الماء مع بضع مكعبات من الثلج. فهذا يساعد على الاسترخاء واستعادة الهدوء.

لكن من الأفضل عدم تناول هذا الشراب في حال المعاناة من مشاكل حصى الكلى والصفراء أو حرقة المعدة أو من الحساسية على الحمضيات. كما من الضروري تنظيف الأسنان فور القيام بهذه العملية لمنع تعرض المينا للضرر.

 

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