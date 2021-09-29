الوكيل الإخباري - يلجأ الكثيرون إلى تناول العقاقير الطبية بما تشمله من مسكنات ومضادات حيوية ومضادات للالتهابات، عند إصابتهم بنزلات البرد، على الرغم من وجود الكثير من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تخفف أعراض نزلات البرد، وتساعد في الشفاء سريعاً دون الحاجة إلى العقاقير الطبية.

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طرق علاج نزلات البرد في المنزل، بحسب ما ذكر موقع Health Line الطبي :

1-حساء الدجاج

تشير الأبحاث إلى أن تناول وعاء من حساء الدجاج مع الخضر، يمكن أن يساعد خلايا الدم البيضاء على مواجهة العدوى، مما يعجل الشفاء.



ووجدت الدراسات أن حساء الدجاج كان فعّالاً في تقليل أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي بشكل خاص، كما يحتوي الحساء منخفض الصوديوم أيضاً على قيمة غذائية كبيرة ويساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم.

2-الزنجبيل

عُرفت الفوائد الصحية لجذر الزنجبيل لعدة قرون، ولكنّ لدينا الآن دليلاً علمياً على خصائصه العلاجية، إذ تساعد شرائح قليلة من جذر الزنجبيل النيء في الماء المغلي على تهدئة السعال أو التهاب الحلق، كما تشير الأبحاث إلى أنه يمكن أيضاً درء الشعور بالغثيان الذي غالباً ما يصاحب الإنفلونزا، حيث وجدت إحدى الدراسات أن جراماً واحداً فقط من الزنجبيل يمكن أن يخفف من الغثيان السريري.

3-عسل النحل

يحتوي العسل على مجموعة متنوعة من الخصائص المضادّة للبكتيريا والميكروبات، وشرب العسل مع الليمون يمكن أن يخفف من آلام الحلق، كما تشير الأبحاث إلى أن العسل مثبط فعّال للسعال أيضاً.

المصدر - سيدتي