الأحد 10-12-2023
الوكيل الاخباري
 

سرايا القدس : استهدفنا 3 آليات صهيونية بقذائف "التاندوم" والـ (RPG)

الكشف عن موعد الامتحان النظري والعملي لطلبة الشامل للدورة الشتوية

الصحة العالمية: 449 مركزا صحيا في غزة والضفة تعرض لهجمات

كتائب القسام تستهدف 6 آليات صهيونية وجرافة عسكرية

عشرات الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال منزل بجباليا

الغذاء والدواء توضح حول تحذير عالمي باستخدام "الحُقن البلاستيكية"

كتائب القسام : أجهزنا على 10 جنود صهاينة من مسافة صفر

واشنطن بوست: إسرائيل أسقطت أكثر من 22 ألف قنبلة أميركية على غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني يجلي 11 مصابًا من المستشفى المعمداني إلى الجنوب

وزارة التنمية: ضبط 671 متسولا خلال شهر تشرين الثاني الماضي

عاجل

كتائب القسام تستهدف 6 آليات صهيونية وجرافة عسكرية

الأحد، 10-12-2023 01:07 م

علامات خطيرة تؤكد نقص الكالسيوم في جسمك

2021_8_14_10_57_14_107


الوكيل الإخباري - أوضح الطبيب تشاد ديل من المركز الطبي "كليفلاند كلينيك" بولاية أوهايو الأمريكية أن أهمية الكالسيوم لا تقتصر على قوة العظام فحسب، بل إنه يعتبر من العناصر الهامة للعديد من العمليات الحيوية في الجسم.

ويمكن التعرف على نقص الكالسيوم في الجسم من خلال ظهور العديد من الأعراض، ومنها:

اضافة اعلان

 

هشاشة العظام وانخفاض كتلة العظام
أكد الطبيب تشاد يل على أن أعراض نقص الكالسيوم لا تبدأ مباشرة بعد نقص إمداد الجسم، لكنها تظهر بمرور الوقت على أجهزة الجسم، والتي يمكن أن تتطور إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام وانخفاض كتلة العظام.


التعب المستمر
وعادة ما يرتبط النقص الواضح في الكالسيوم بالشعور المستمر بالتعب، لأنه من المواد المغذية للخلايا، بالإضافة إلى زيادة خطر تسوس الأسنان، والإصابة بالتهاب اللثة، وأمراض اللثة الأخرى.


مشاكل العضلات
ويساهم الكالسيوم أيضاً في قوة العضلات، ويلعب دوراً هاماً للغاية في شد وارتخاء العضلات، ويتسبب نقص الكالسيوم في ظهور الآلام والتصلب والتشنجات في العضلات.


ومن الممكن أن يؤدي نقص الكالسيوم أيضاً إلى عدم انتظام نبضات القلب، والتأثير على الأعصاب والشعور بوخز أو تنميل في الأطراف، كما أظهرت دراسة حديثة أن لنقص الكالسيوم علاقة بخطر الإصابة بالإكتئاب.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1052871-1407946388

الكاكاو يحمي من التدهور المعرفي

dd_lwldt_lqysry_lmsmwh_bh

هل تؤثر الولادة القيصرية على فرص الحمل مجدداً؟

_109924723_34c5e96a-6f48-4f5e-bb2f-12d8019118c5

النوم يعزّز الذكريات ويتلاعب بها

DE31A756-1737-4470-981D-7A76A3CF7681

5 عادات سيئة تسبب حب الشباب

2020_1_9_19_56_11_274

أضرار خطيرة لتشغيل التدفئة الكهربائية أثناء النوم

Hold-a-Sneeze

قد يهدد حياتك- أضرار خطيرة لكبت العطس

أخبار متعلقة
1640004549966509000

احذرها.. أطعمة ومشروبات تسبب اضطراب في عمل الكلى

2017_4_29_11_24_54_429

هذا ما يحدث للجسم من ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميا