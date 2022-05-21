السبت 21-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحزن يخيم على الجامعة الهاشمية بعد وفاة الطالبة زين

العراق: تسجيل أول وفاة بالحمى النزفية وثلاث اصابات ببغداد

اجراءات حكومية عاجلة لمتابعة مرض جدري القرود

برنامج بشاير جرش يبدأ استقبال طلبات المشاركة

الصحة العالمية: ظهور جدري القرود في 11 دولة- أسماء

هيئة الطاقة: الأردن ينتج 621 ميغاواط كهرباء من الرياح سنوياً

الضريبة تدعو المواطنين لتقديم الإقرارات لتجنب تزايد الغرامات

الأردن يعتمد الـ PCR للكشف عن جدري القرود

السيسي يتحدث عن تكلفة أحد أهم المشروعات في مصر

الوطني لمكافحة الأوبئة يعقد اجتماعا لبحث تطورات جدري القرود

السبت، 21-05-2022 04:42 م

علامات لاكتشاف إصابة طفلك بالتوحد

5ca4549a8858b


الوكيل الإخباري - مرض التوحد أو الذاتوية هو أحد الاضطرابات التابعة لمجموعة من اضطرابات التطور المسماة باللغة الطبية اضطرابات في الطيف الذاتويّ  يظهر في سن الرضاعة قبل بلوغ الطفل سن الثلاث سنوات على الأغلب.

اضافة اعلان


بالرغم من اختلاف خطورة وأعراض مرض التوحد من حالة إلى أخرى، إلا أن جميع اضطرابات الذاتوية تُؤثر على قدرة الطفل على الاتصال مع المحيطين به وتطوير علاقات متبادلة معهم.

 

 فيما يلي بعض العلامات المبكرة:

 

1 - مراحل مفقودة

2 - عدم تطوير مهارة الكلام لفترات طويلة
3- السلوك المتكرر
4 - المهارات الحركية المتأخرة
5 - تأخر المهارات المعرفية أو التعليمية
6 - اضطراب الصرع أو النوبات
7 - عادات الأكل والنوم غير المعتادة
8 - مشاكل الجهاز الهضمي
9 - القلق أو التوتر أو القلق المفرط
10- عدم وجود خوف أو خوف أكثر مما كان متوقعا

 

البوابة 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
6288c23096eec

خبير ينصح بضرورة تعظيم امتصاص الجسم لفيتامين C

202002290215211521

5 عادات خاطئة تنقل لك الأمراض والفيروسات.. تعرف اليها

معلومات-عن-تفشي-مرض-جدري-القرود-الذي-ظهر-في-بريطانية

هكذا يمكن تجنب الإصابة بجدري القرود

tea oil

فوائد زيت شجرة الشاي للبشرة والشعر

climate-change-affects-sleep-2

دراسة.. التغير المناخي يقلل ساعات نوم الإنسان

1580639949_249_20605_

اهم النصائح للوقاية من تقرحات الفم