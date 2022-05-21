علامات لاكتشاف إصابة طفلك بالتوحد

الوكيل الإخباري - مرض التوحد أو الذاتوية هو أحد الاضطرابات التابعة لمجموعة من اضطرابات التطور المسماة باللغة الطبية اضطرابات في الطيف الذاتويّ يظهر في سن الرضاعة قبل بلوغ الطفل سن الثلاث سنوات على الأغلب.

اضافة اعلان



بالرغم من اختلاف خطورة وأعراض مرض التوحد من حالة إلى أخرى، إلا أن جميع اضطرابات الذاتوية تُؤثر على قدرة الطفل على الاتصال مع المحيطين به وتطوير علاقات متبادلة معهم.

فيما يلي بعض العلامات المبكرة:

1 - مراحل مفقودة

2 - عدم تطوير مهارة الكلام لفترات طويلة

3- السلوك المتكرر

4 - المهارات الحركية المتأخرة

5 - تأخر المهارات المعرفية أو التعليمية

6 - اضطراب الصرع أو النوبات

7 - عادات الأكل والنوم غير المعتادة

8 - مشاكل الجهاز الهضمي

9 - القلق أو التوتر أو القلق المفرط

10- عدم وجود خوف أو خوف أكثر مما كان متوقعا

البوابة