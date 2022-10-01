علامة فارقة تنذر بالاصابة بسرطان الجلد

الوكيل الإخباري - قال المركز الألماني لأبحاث السرطان إن التغيرات الطارئة على شكل وحجم ولون الشامة تدق ناقوس الخطر، وتنذر بسرطان الجلد.



وأوضح المركز أنه يجب أخذ التغيرات على محمل الجد واستشارة الطبيب للتحقق منها، وأهمها.



-عدم التماثل: لا يكون للشامة شكل مستدير.



-عدم التحديد: يبدو الحد غير واضح.



-اللون: يكون اللون غير منتظم.

- القُطر: تكون الشامة كبيرة بشكل غير عادي.



- بارزة: تكون الشامة محسوسة.



وأشار المركز إلى أن سرطان الجلد نوعان، الأسود والأبيض، موضحة أن الأسود ينشأ نتيجة تدهور الخلايا الصبغية، كما يمكن أن يزيد حجمه بسرعة، وينتقل إلى العقد الليمفاوية والأعضاء الداخلية، وفي أسوء الحالات يؤدي إلى الوفاة.



أما سرطان الأبيض فينشأ على شكل سرطان الخلايا القاعدية مع شعيرات دموية صغيرة على سطح جلدي لامع أو على شكل ثآليل حرشفية، يظهر لدى الذين لديهم العديد من الشامات بالفطرة.

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