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الخميس، 12-11-2020 01:56 م

علماء: التعرق دون سبب يشير إلى مرض مزمن وخطير

Over-Sweating


الوكيل الاخباري - أعلنت الجمعية الأمريكية لمرض باركنسون أن التعرق دون سبب واضح، يعد من أكثر العلامات شيوعا التي تنذر بمرض باركنسون.

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أشارت صحيفة "إكسبرس" نقلا عن الجمعية، أن الأعراض عادة ما تتطور تدريجياً وتبدو بسيطة.


ووفقا للجمعية، فإن التعرق المفرط يكون، بشكل أساسي، في القسم العلوي من الجسم، وفي حال كان الشخص يمتلك هذا العرض، فإنه يجب عليه استشارة الطبيب المختص.


يشار إلى أن مرض باركنسون هو مرض تنكسي تدريجي يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويتمثل في اضطرابات الحركة ورجفان الأيدي ورعاش وتيبس العضلات.


 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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