الأربعاء 03-11-2021
الوكيل الاخباري

روسيا تسجل أكبر حصيلة من وفيات وإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

الوهادنة يكشف أسباب زيادة اصابات كورونا في المملكة

التربية : لن يتم حذف وحدات من المناهج الدراسية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى حجازي والرواجفة

بحث التخصصات الزراعية الراكدة والمطلوبة في سوق العمل

العثور على جثة شاب داخل منزله في عمان

بلدية اربد : لم نغلق جسوراً للمشاة

امين عام سلطة المياه :يستعرض تحديات المياه في قمة غلاسكو للمناخ

وفاة عشريني غرقا في سد الملك طلال

التنمية تعمم .. لا عمل للحضانات المنزلية دون ترخيص

الأربعاء، 03-11-2021 04:14 م

علماء يكشفون سبب تقدم مرض الزهايمر بهذه السرعة

1-1383819


الوكيل الإخباري - طور فريق من الباحثين بجامعة كامبريدج في بريطانيا العظمى، نموذجًا رياضيًا يشرح سبب تقدم مرض الزهايمر بسرعة كبيرة.

اضافة اعلان

 

ملايين الأشخاص يعانون من مرض الزهايمر حول العالم. وقد طور باحثون بريطانيون في جامعة كامبريدج نموذجًا رياضيًا يشرح تطور المرض في الدماغ البشري.

 

سبب تقدم المرض بشكل كبير
استخدم الباحثون، في هذه الدراسة، عينات من الدماغ بعد الوفاة من مرضى الزهايمر، بالإضافة إلى فحوص من مرضى أحياء، لتتبع تراكم بروتين تاو في أدمغتهم. وقال الدكتور جورج ميسل، المؤلف الرئيسي للدراسة "اعتقدنا أن مرض الزهايمر يتطور بطريقة مشابهة للعديد من السرطانات والتجمعات في منطقة من الدماغ ثم ينتشر".

 

وأضاف "ولكن بدلاً من ذلك، وجدنا أنه عندما يبدأ مرض الزهايمر، توجد بالفعل تكتلات في عدة مناطق من الدماغ، وبالتالي فإنَّ محاولة وقف انتشاره من منطقة إلى أخرى ليست ما يجب القيام به لإبطاء المرض"، معربًا عن أمله في أن يساعد هذا الاكتشاف في تطوير علاجات جديدة.

 

حديثًا أطلقت الجمعية الأوربية للزهايمر، التي تقوم بحملات لتأسيس الكشف المبكر عن مرض الزهايمر، مسحًا كبيرًا حول معرفة الجمهور لهذا المرض. أظهر هذا الاستطلاع أن 4 من كل 10 أوروبيين لا يدركون أن المرض يمكن أن يكون قاتلًا، لكن هؤلاء الأوروبيين أنفسهم ما زالوا يضعون مرض الزهايمر في المرتبة الثانية من أكثر الأمراض المخيفة، بعد السرطان وعلى قدم المساواة مع السكتة الدماغية.

 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5333086-345421961

فوائد الحمص لصحة القلب والأوعية الدموية

5b0fc53ed43750407e8b4602

نقص في أحد الفيتامينات أثناء الحمل يهدد الأطفال باضطراب طيف التوحد

5f23f9904c59b77f2939d636

علامات غير شائعة للإصابة بسرطان الرئة

kbiQb

أعراض صداع ضعف النظر وطرق علاجه

resized_تساعد فوائد التاي تشي مرضى الغدة الدرقية الخاملة

افضل تمارين لتنشيط الغدة الدرقية الخاملة

2020_6_23_14_3_6_556

اعراض تسمم البروتين

أخبار متعلقة
Urdun_Banner_700x465px (6)

مركز أجيبادم لجراحة الدماغ والأعصاب للأطفال: وِجهة للحالات المعقدة

الدماغ

هذا ما تفعله الأطعمة المصنَّعة في الدماغ

csm_shutterstock_1475506799_71a88ef457

تقرير يعدد خمسة تأثيرات مفاجئة لأكل السمك

Vitamin-B12-deficiency-Signs-in-breath-1416375

تأثير خطير على السمع والأعصاب يسببه نقص فيتامين B12