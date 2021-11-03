علماء يكشفون سبب تقدم مرض الزهايمر بهذه السرعة

الوكيل الإخباري - طور فريق من الباحثين بجامعة كامبريدج في بريطانيا العظمى، نموذجًا رياضيًا يشرح سبب تقدم مرض الزهايمر بسرعة كبيرة.

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ملايين الأشخاص يعانون من مرض الزهايمر حول العالم. وقد طور باحثون بريطانيون في جامعة كامبريدج نموذجًا رياضيًا يشرح تطور المرض في الدماغ البشري.

سبب تقدم المرض بشكل كبير

استخدم الباحثون، في هذه الدراسة، عينات من الدماغ بعد الوفاة من مرضى الزهايمر، بالإضافة إلى فحوص من مرضى أحياء، لتتبع تراكم بروتين تاو في أدمغتهم. وقال الدكتور جورج ميسل، المؤلف الرئيسي للدراسة "اعتقدنا أن مرض الزهايمر يتطور بطريقة مشابهة للعديد من السرطانات والتجمعات في منطقة من الدماغ ثم ينتشر".

وأضاف "ولكن بدلاً من ذلك، وجدنا أنه عندما يبدأ مرض الزهايمر، توجد بالفعل تكتلات في عدة مناطق من الدماغ، وبالتالي فإنَّ محاولة وقف انتشاره من منطقة إلى أخرى ليست ما يجب القيام به لإبطاء المرض"، معربًا عن أمله في أن يساعد هذا الاكتشاف في تطوير علاجات جديدة.

حديثًا أطلقت الجمعية الأوربية للزهايمر، التي تقوم بحملات لتأسيس الكشف المبكر عن مرض الزهايمر، مسحًا كبيرًا حول معرفة الجمهور لهذا المرض. أظهر هذا الاستطلاع أن 4 من كل 10 أوروبيين لا يدركون أن المرض يمكن أن يكون قاتلًا، لكن هؤلاء الأوروبيين أنفسهم ما زالوا يضعون مرض الزهايمر في المرتبة الثانية من أكثر الأمراض المخيفة، بعد السرطان وعلى قدم المساواة مع السكتة الدماغية.

المصدر - سيدتي