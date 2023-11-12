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الأحد، 12-11-2023 12:07 م

علمياً.. فوائد مدهشة للاستيقاظ 4 صباحاً

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الوكيل الإخباري - أصبح الاستيقاظ مبكراً في حوالي الساعة 4 أو 5 صباحاً، اتجاهاً إنتاجياً شائعاً بشكل متزايد. أما السبب فهو لتوفير فسحة جيدة وقوية لبدء صياغة يوم مثالي.

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وهناك العديد من الفوائد المدعومة بالأبحاث العلمية للاستيقاظ 4 صباحاً وكيفية استخدام ساعات الصباح الباكر لتحويل كل يوم إلى الأفضل:


1. العمل المركز
بدون رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات أو الرسائل، توفر الساعة 4 صباحاً مساحة لتكريس التركيز الذهني الجديد نحو المشاريع الكبيرة قبل أن تتراكم مصادر التشتيت الحتمية وتعطل العمل المدروس بهدوء لاحقاً. ومع التركيز القوي، تظهر الدراسات أن الأشخاص ينجزون أعمالهم الأكثر تطلباً من الناحية المعرفية في وقت مبكر من اليوم.

2. طقوس صباحية صحية
تعد ساعات الصباح مثالية لتطوير طقوس تؤهل للعافية اليومية. إذ يمكن استغلال الوقت للتأمل أو ممارسة الرياضة أو إعداد وجبة فطور مغذية أو القراءة. وتؤكد الأبحاث أن الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية والتأمل في صباحهم يتمتعون بفوائد مثل تقليل التوتر والقلق.

 

3. تجنب عوامل التشتيت الرقمية
يتيح الاستيقاظ فجراً القيام بعمل هادف، بعيداً عن عوامل التشتيت الرقمية. إذ لا توجد هواتف تطن أو رنين عبر البريد الإلكتروني أو تواصل من زملاء عبر تطبيقات الدردشة. وبدون مسببات التشتيت، سيبلغ التركيز والوضوح العقلي ذروته في الصباح.

خطوات مهمة
لكي يصبح الشخص من المستيقظين مبكراً بشكل فعال، يحتاج إلى تحسين جدول نومه من خلال تجنب الشاشات قبل النوم وتقليل تناول الكافيين بعد فترة ما بعد الظهر. كما عليه ضبط فترة راحة ثابتة لمدة 7-9 ساعات قبل منبه الساعة 4 صباحاً. سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لضبط ساعة الجسم البيولوجية، لذا يجب توخي الصبر والالتزام بتلك الخطوات المهمة.

تغييرات تدريجية
في حين أن فوائد الاستيقاظ فجراً يمكن أن تكون هائلة، إلا أنه من المهم عدم المبالغة في التغييرات وتعريض النفس للفشل. حيث يمكن البدء بإجراء خطوات تدريجية ومتزايدة على مدار الأسابيع والأشهر لتحقيق تغيير مستدام.


يأتي التغيير المستدام من البدء بالوقت والروتين الصغير والتوسع بشكل تدريجي. كما أن التحلي بالصبر والتركيز يساعد على تطوير عادات تدوم مدى الحياة.

 

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