عناصر غذائية يجب تناولها لإبطاء شيخوخة الجلد

اليوم الإخباري - شيخوخة الجلد عملية طبيعية معقدة وتتأثر بالعوامل الداخلية والخارجية، ويحرص معظمنا على البقاء بمظهر منتعش وشباب قدر الإمكان، وعلى الرغم من عدم وجود طريقة للتوقف أو العودة بالزمن إلى الوراء فإن بعض العناصر الغذائية قد تساعد فى إبطاء علامات الشيخوخة.

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كما قالت شيفيكا سيث، أخصائية التغذية، لذلك سنقدم فى التقرير التالى العناصر الغذائية التى يمكن أن تبطئ شيخوخة الجلد:

1. الليكوبين

ينتمى اللايكوبين إلى عائلة الكاروتينات وهى ضرورية لنضوج البشرة، حيث إنها تسكن فى الطبقة الخارجية من الجلد، وقد أظهرت المستويات الأعلى من الكاروتينات داخل هذه الطبقات شيخوخة الجلد وتحسين ترطيبها وتقليل التجاعيد، وحتى إنتاج الكولاجين عالى الأطعمة التى تحتوى على الليكوبين وتشمل الطماطم والبطيخ الجريب فروت والجوافة والبابايا.

2. فيتامين هـ

مركب فيتامين E عبارة عن مجموعة من 8 مركبات تسمى توكوفيرول وهو عبارة عن غشاء قابل للذوبان فى الدهون ومضاد للأكسدة، ويساعد فى تقليل أعراض شيخوخة الجلد، وهو متوفر من اللوز وبذور عباد الشمس والأفوكادو.

3. فيتامين ب 3

ووفقًا لدراسة فإن فيتامين B3 عزز إنزيمًا رئيسيًا في خلايانا يمكن أن يبطئ عملية الشيخوخة، ويسمى الإنزيم نيكوتيناميد الأدينين ثنائى النوكليوتيد NAD وهو موجود فى جميع الخلايا، مسئول عن إصلاح الحمض النووي.



4. الزنك

يساعد الزنك على منع تكون التجاعيد على المستوى الجزيئى عن طريق تقوية أغشية الخلايا وجلب خلايا شابة جديدة إلى السطح، كما يحفز مضادات الأكسدة والدفاع المناعى ضد شيخوخة الجلد.

اليوم السابع