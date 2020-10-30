الجمعة 30-10-2020
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الجمعة، 30-10-2020 10:22 ص

عوامل تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية في روسيا، "أندريه تشوبين" ، أن ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول المرتفعة والتدخين كل هذه العوامل مجتمعة تعطي مخاطر عالية للغاية للإصابة بالسكتة الدماغية، في حين أن السكتة الدماغية قبل سن 50 عامًا أكثر شيوعًا عند الرجال منها لدى النساء.

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وقال: "عوامل الخطر: ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والتدخين. إذا كان المريض يعاني من كل عوامل الخطر هذه، فإن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مرتفع للغاية".


كما أوضح أن الرجال قبل سن الخمسين يعانون من السكتة الدماغية أكثر، نظرًا لوجود عدد أكبر من المدخنين بينهم، وغالبًا ما تكون مستويات الكوليسترول لديهم مرتفعة.


بدورها، أشارت رئيسة قسم الأعصاب للمرضى الذين يعانون من اضطرابات الدورة الدموية الحادة في الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية "أمينات تازارتوكوفا"، إلى أن 10% إلى 15% من السكتات الدماغية تحدث حاليًا عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 50 عامًا، ويمكن أن يكون بسبب أنه في السنوات الأخيرة ازداد انتشار عوامل الخطر بين الشباب، ويمكن أيضًا أن يُعزى زيادة الوزن ومرض السكري إلى هذه العوامل.


ومن الممكن تحديد أن الشخص يعاني من سكتة دماغية باستخدام اختبار صغير إذا كانت زاوية الفم "معلقة" على جانب واحد عند الابتسام، ولا يمكن للشخص رفع كلتا يديه وإمساكهما، ولا يمكنه نطق عبارة بسيطة بوضوح.


بالإضافة إلى ذلك، ينصح الشخص المصاب بقياس ضغط الدم، وعند اكتشاف معدلات عالية، تناول دواء سريع المفعول لخفضه. وشدد على أنه على أي حال، إذا ساءت حال شخص ما، هناك حاجة ملحة للاتصال بالطبيب.


وللوقاية من السكتة الدماغية، يحتاج الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر، خاصة إذا كانوا فوق سن الخمسين، إلى إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للشرايين السباتية، وأوضح الطبيب أنه في حالة حدوث أضرار جسيمة لهذه الشرايين، من الضروري استشارة أخصائي لتحديد أساليب العلاج.


وقال "إذا كانت هناك عوامل خطر، فلا داعي للأمل في أن كل شيء سيمر بشكل جيد. من المهم للغاية التحكم فيها وتعديلها".

 

سبوتنيك

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