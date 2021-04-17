غنية بالفيتامينات.. 5 أطعمة منعشة تبرد الجسد في الصيف

الوكيل الاخباري - يمكن لأشعة الشمس الحارقة أن تستنزف كل طاقتنا وتجعلنا نشعر بالجفاف، ولهذا الأمر يلجأ الأشخاص للحيل والطرق التي يمكن من خلالها مقاومة هذا الجفاف والتغلب عليه مثل شرب الماء بكثرة، وتناول الأطعمة الباردة.



نشر موقع "ذا هيلث سايت" مقالاً ذكر فيه مجموعة من الأطعمة والفواكه والخضروات الطازجة التي يمكن أن تساعدنا في التغلب على حرارة الصيف المرتفعة والجفاف، وتشمل ما يلي:



البطيخ:

يعتبر البطيخ من أفضل الفواكه اللذيذة والمنعشة التي تساعد بشكل كبير في التغلب على الحرارة المرتفعة لكونه يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، لذا فهو فاكهة ممتازة لترطيب الجسم، كما أنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامينات A و B6 و C والبوتاسيوم والأحماض الأمينية، ويستخدم أيضاً لإنقاص الوزن لكونه منخفض السعرات الحرارية.

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الخيار:

يمتاز الخيار باحتوائه على الماء مما يجعله غذاءً صيفيا مثالياً لتبريد وترطيب الجسم، كما له فوائد عديدة منها تعزيز عملية الهضم وعمل الأمعاء كونه غنياً بالماء والألياف، ويزيل السموم من الجسم، ويحافظ على صحة البشرة وجمالها.



الكرفس:

يعتبر الكرفس من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء أيضا تتمثل بنسبة 95%، وبالتالي فهو خياراً هاماً للحفاظ على مستويات السوائل اللازمة، ولا تقتصر فوائده على الترطيب فقط، بل يحتوي أيضا على مضادات الأكسدة التي تساعد على تنقية البشرة والتقليل من علامات الشيخوخة.



الزبادي (اللبن السائل):

يرطب الجسم ويحميه من خطر الجفاف، ويساعد الزبادي على فقدان الوزن وضبط نسبة السكر بالدم، وتقوية المناعة وتعزيز عمل الجهاز الهضمي، وينصح خبراء التغذية بشرب اللبن بدلاً من المشروبات الغازية في فصل الصيف وذلك لفوائده التي تتضمن إنعاش الجسم، وتعويض السوائل والمواد التي يفقدها الجسم بسبب التعرق.



القرنبيط:

يعتبر القرنبيط من الأطعمة الغنية بفيتامين c والعديد من المعادن الأخرى، ويحتوي على نسبة عالية من الماء مما يجعله ذو قيمة غذائية عالية، ومرطب ومبرد للجسم أيضا.

المصدر : سبوتنك



