فائدة تناول الأفوكادو يوميا

الوكيل الإخباري - الأفوكادو أحد أنواع الأطعمة الغنية بالدهون الصحية وهذا ما يميزه، بالإضافة إلى محتواه العالي من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الرئيسية التي يحتاجها الجسم، وبالرغم من كونه يمكن أن يسبب زيادة في الوزن، إلا أن الدراسات الطبية تحث على تناوله دون إفراط للاستفادة من فوائده المهمة، وهي في التالي.





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وعن ذلك تقول اختصاصية التغذية، تريستا بست، حسب " موقع العربية" إن فاكهة الأفوكادو مفيدة جدًا وتناولها يحقق الفوائد التالية:



1 - الأفوكادو يحتوي على كمية مناسبة من المغنيسيوم، فثمرة الأفوكادو الواحدة تحتوي على ما يقرب من 60 ملليغرام من المغنيسيوم، وهو ما يمثل 15% من القيمة اليومية الموصى بها لهذه المغذيات.



2 - المغنيسيوم هو حيوي للحياة، لأنه موجود في كل خلية من خلايا الجسم وهو مهم لأداء العديد من وظائف الجسم.



3 - المغنيسيوم يعمل داخل الدماغ، من أجل تحسين الحالة المزاجية والدعم المعرفي، ومن فوائده أيضًا توسيع الأوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ.



4 - ما يقرب من 60% من الدماغ مصنوع من الدهون، 30% منها دهون أوميغا-3"، والأفوكادو مصدر مهم لأوميغا-3، وهو من الدهون التي ثبت علميًا أنها يمكن أن تساعد في منع الأمراض المعرفية مثل مرض الزهايمر وتباطؤ التدهور العقلي.



5 - يحتاج الدماغ إلى دهون أوميغا-3 لصنع الخلايا العصبية، والتي تعتبر حيوية للذاكرة وقدرة الفرد على التعلم، والأفوكادو غني بها وسهل تناوله.

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