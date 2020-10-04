الأحد 04-10-2020
الوكيل الاخباري

إيعاز لمستشفى جرش باستقبال حالات مصابة بكورونا

وزارة التربية تقرر تعليق دوام مدارس

توضيح حول إجراءات العزل في البتراوي والزرقاء الجديدة

اسماء المناطق المعزولة في عين الباشا

افتتاح مكتب لخدمات الطلبة في جامعة آل البيت

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل شخصين من الأراضي الأردنية إلى سوريا

إعلان هام من التعليم العالي لطلبة الجامعات

العمل : لم يتم إلغاء خدمة العلم

تطورات قدرات القطاع الصحي للتعامل مع كورونا

18 إصابة جديدة بكورونا في الطفيلة




الأحد، 04-10-2020 01:06 م

فاكهة القشطة.. طعم لذيذ وفوائد مذهلة

فاكهة-القشطة


الوكيل الإخباري _ تعد القشطة الاستوائية من اكثر الفواكه التي يفضلها الكثير من الاشخاص نظرا لماقها اللذيذ، بالاضافة لاحتوائها على عناصر غذائية تعزز المناعة، تعرف على ابرز فوائد القشطة :

اضافة اعلان
 

-تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة في جسمك. يمكن أن تسبب المستويات العالية من الجذور الحرة الإجهاد التأكسدي المرتبط بالأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب


- تساعد بعض المركبات الموجودة به فى مكافحة السرطان، وتشمل مركبات الفلافونويد في Cherimoya الكاتشين، واليبيكاتشين، والايبيغالوكاتشين. ثبت أن بعض مركبات الفلافونويد هذه توقف نمو الخلايا السرطانية.


-يحارب الالتهابات، يرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان، وجدير بالذكر أن فاكهة القشطة توفر العديد من المركبات المضادة للالتهابات، بما في ذلك حمض الكورينويك.


-يعزز مناعتك، مثل الفواكه الاستوائية الأخرى ، يتم تحميل الكرزويا بفيتامين C ، وهو عنصر غذائي يعزز المناعة عن طريق مكافحة العدوى والأمراض.

-تعزز مزاجك، حيث يلعب فيتامين ب 6 دورًا مهمًا في تكوين الناقلات العصبية ، بما في ذلك السيروتونين والدوبامين ، والتي تساعد في تنظيم مزاجك قد تساهم المستويات غير الكافية من هذا الفيتامين في اضطرابات المزاج.


- يفيد صحة العين فهى، فهو غني بمادة اللوتين المضادة للأكسدة الكاروتينية ، وهي أحد مضادات الأكسدة الرئيسية في عينيك التي تحافظ على صحة الرؤية من خلال محاربة الجذور الحرة.

-يمنع ارتفاع ضغط الدم، فهو غني بالمغذيات التي تساعد على تنظيم ضغط الدم ، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والجدير بالذكر أن كوبًا واحدًا (160 جرامًا) من الفاكهة يحتوي على 10٪ من RDI للبوتاسيوم وأكثر من 6% من RDI للمغنيسيوم.


- يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وحمايته من الأمراض والالتهابات والتقرحات.

 

المصدر : الامارات نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed

5 خطوات هامة في بداية يومك تعزز مناعتك وصحتك

47aa3c2d-5aa0-4dae-a330-b93bf6d6c5d0

طريقة صحية ومثالية لسلق البيض!

learn-origin-hibiscus-characteristics-many-benefits

5 فوائد لـ الكركديه البارد.. لن تتخلى عنه في ثلاجتك

stress1

لمن يعاني من صرير الأسنان.. اليك طرق بسيطة لتخفيفها

2019_11_17_17_36_47_502

متى تكون آلام أسفل الظهر علامة على حالة خطيرة؟

2020_7_25_1_57_41_774

كيفية التخلص من دهون البطن دون اللجوء للرياضة !

أخبار متعلقة
Fagioli-alla-Bud-Spencer-825x510

فوائد غير متوقعة لـ الفول المدمس

10201711232333524

فوائد الفواكه المجففة .. تعرف عليها

33-الحلوى-المفيدة-e1600519059888

تبديد أسطورة الحلوى المفيدة

123-140133-watermelon-fruits-seeds_700x400

هذا ما يحدث للجسم عند تناول بذور البطيخ

emarat-news_2020-09-20_11-39-06_122065

فوائد صحية وجمالية لـ هلام الصبار .. تعرف عليها

ما_فوائد_المانجو

تعرف على فوائد تناول المانجو