فاكهة القشطة.. طعم لذيذ وفوائد مذهلة

الوكيل الإخباري _ تعد القشطة الاستوائية من اكثر الفواكه التي يفضلها الكثير من الاشخاص نظرا لماقها اللذيذ، بالاضافة لاحتوائها على عناصر غذائية تعزز المناعة، تعرف على ابرز فوائد القشطة :

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-تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة في جسمك. يمكن أن تسبب المستويات العالية من الجذور الحرة الإجهاد التأكسدي المرتبط بالأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب







- تساعد بعض المركبات الموجودة به فى مكافحة السرطان، وتشمل مركبات الفلافونويد في Cherimoya الكاتشين، واليبيكاتشين، والايبيغالوكاتشين. ثبت أن بعض مركبات الفلافونويد هذه توقف نمو الخلايا السرطانية.



-يحارب الالتهابات، يرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان، وجدير بالذكر أن فاكهة القشطة توفر العديد من المركبات المضادة للالتهابات، بما في ذلك حمض الكورينويك.



-يعزز مناعتك، مثل الفواكه الاستوائية الأخرى ، يتم تحميل الكرزويا بفيتامين C ، وهو عنصر غذائي يعزز المناعة عن طريق مكافحة العدوى والأمراض.



-تعزز مزاجك، حيث يلعب فيتامين ب 6 دورًا مهمًا في تكوين الناقلات العصبية ، بما في ذلك السيروتونين والدوبامين ، والتي تساعد في تنظيم مزاجك قد تساهم المستويات غير الكافية من هذا الفيتامين في اضطرابات المزاج.



- يفيد صحة العين فهى، فهو غني بمادة اللوتين المضادة للأكسدة الكاروتينية ، وهي أحد مضادات الأكسدة الرئيسية في عينيك التي تحافظ على صحة الرؤية من خلال محاربة الجذور الحرة.



-يمنع ارتفاع ضغط الدم، فهو غني بالمغذيات التي تساعد على تنظيم ضغط الدم ، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والجدير بالذكر أن كوبًا واحدًا (160 جرامًا) من الفاكهة يحتوي على 10٪ من RDI للبوتاسيوم وأكثر من 6% من RDI للمغنيسيوم.



- يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وحمايته من الأمراض والالتهابات والتقرحات.

المصدر : الامارات نيوز

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