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الإثنين، 16-11-2020 12:06 م

فاكهة تجمع رائحة الورد وطعم التفاح

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الوكيل الإخباري _ تهد فاكهة تفاح الورد من أغرب انواع الفواكه ، حيث انها تتميز برائحة تشبه الورد بينما شكلها فهو يشبه شكل التفاح.

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كما يتم استخدامها كـ شجرة للزينة وكفاكهة ذات مذاق رائع ومميز إذ أن طعمها يشبه مذاق الجوافة.


وتتميز اضا بفوائد صحية عديدة ،  فهي غنية بفيتامين C وهي من الفواكه التي تؤكل طازجة كما تستخدم في تحضير الحلويات.

وتستخدم في تحضير بعض الوصفات الطبية الشعبية في جنوب شرق آسيا، كما أنها غنية بمادة التانين وهي ذات مفعول جيد كمضاد للميكروبات.


وهي غير صالحة للتصدير نظراً لسرعة تلفها بعد قطافها، كما تستخدم في تحضير ماء الورد.

 

المصدر : الامارات نيوز 

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