الوكيل الإخباري _ يعد التوت البري من الفواكه التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص حيث انه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، تعرف على ابرز فوائد التوت البري على صحة الجسم :



1- الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في التوت البري تجعله خيارًا جيدًا في نظام غذائي صحي لتعزيز صحة الجهاز المناعي والحد من خطر الاصابة بالأمراض والفيروسات والعدوى.



2- استخدم التوت البري كعلاج لأمراض الكلى و علاج ضعف الشهية ، ومشاكل المعدة ، واضطرابات الدم .



3- يحتوي على مادة البوليفينول التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD).





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4- كشفت دراسة أن التوت البري أو المركبات الموجودة في التوت البري كان لها العديد من الآثار المفيدة على الخلايا السرطانية في أنابيب الاختبار.



المصدر : اليوم السابع



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