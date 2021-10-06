الأربعاء 06-10-2021
الوكيل الاخباري

الإعلام والشرطة المجتمعية تحصد جائزتين بمهرجان الاردن للإعلام العربي

الغذاء والدواء: نسعى لتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة المبيضين

نتائج طلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى- رابط

التربية لـ الوكيل : التعليم الوجاهي في المدارس مستمر

الامن العام : العثور على جثة ستيني في الكرك

السفير الأمريكي : تواقون لدعم التقدم المجتمعي في الزرقاء

إعطاء 18 ألف جرعة لقاح خلال يوم في الأردن

سعر بيتكوين يصل إلى 54.9 ألف دولار

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 4.2% في الاردن

الأربعاء، 06-10-2021 09:15 م

فوائد الجوز الأسود

2021092903000202


الوكيل الإخباري - الجوز الأسود نوع مميز من أنواع المكسرات بشكل عام، ونوع فريد من أنواع الجوز يتشابه في خصائصه ومكوناته مع الجوز العادي، وله فوائد صحية متعددة وردت في أكثر من موقع طبي مختص، منها ما جاء في موقع "ويب طب" الذي ذكر أن الجوز الأسود ينبت على شجر الجوز الأمريكي الأسود.

اضافة اعلان

 

فوائد الجوز الأسود:

1 - الجوز الأسود له تأثيرات إيجابية وفوائد مهمة على صحة جهاز الدوران.
2 - الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة في الجوز الأسود يعرف أنها مهمة لصحة القلب والشرايين.
3 - الأحماض الأمينية ومنها الأرجينين في الجوز مهمة لصحة ضغط الدم.
4- الفايتوستيرولات وهي مركبات نباتية غني بها الجوز الأسود لها فائدة مهمة لصحة الجسم وهي خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم والذي يعد سبب من أسباب الجلطات القلبية وتصلب الشرايين.
5- المضادات الحيوية في الجوز تساهم في الوقاية من الأمراض التي تسببها الفطريات والبكتيريا والطفيليات.
6- يستخدم مستخلص الجوز الأسود في علاج بعض الأمراض الجلدية المعدية مثل داء القوباء الحلقية وداء المبيضات.
7- الجوز الأسود غني بعدد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتقي من اضطراباته ومنها الإمساك والإسهال.
8- الجوز الأسود غني بمادة التانين التي تعمل على تخفيف التعرق.
9- مضادات الأكسدة والدهون الصحية في الجوز الأسود تعزز صحة الجلد وتعالج بعض أمراضه مثل حب الشباب والأكزيما والصدفية.
10 - يعرف عن الجوز أنه مفيد لصحة الدماغ ويعزز قدراته ويقي من أمراضه مثل مرض باركنسون، مرض الزهايمر، حتى أن بعض الدراسات ربطت بين تشابه شكل الجوز مع شكل الدماغ.
11- سرطان الكبد وسرطان البروستاتا من الأمراض السرطانية التي يساهم تناول الجوز في الوقاية منها.
12 - الجوز غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم.
13- الجوز مفيد لمرضى السكري.
14 - من فوائد الجوز الأسود الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.

 

المصدر - هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_31062_961072465f4-f372-4a19-b201-13e69fd8fc91

محاذير عليك تجنبها بعد عملية استئصال الثدي

5950c483414f2

المخاطر الصحية لنقص الفوسفور في الجسم

1275640d65c7101b84b66be0d0a4b7f50927ad8e

نصائح لتخفيف الدوخة عند الحامل

sunflower-seeds

خبيرة تكشف عن البذور القاتلة والمفيدة للإنسان ومناعته

7288

أعراض مرض مارسا

images-68

عادة يومية تعزز الحياة الصحية

أخبار متعلقة
دماغ

اكتشاف علامة تشير إلى خطر حدوث نزيف دماغي

393497851-H

3 مكسرات شائعة تصنف ضارة وإحداها قاتل بحسب الخبراء

فايتمن

نقص فيتامين د يزيد من خطر الإصابة بمرض خطير

يد

تقنية ترصد ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم من ثنيات اليد

shutterstock_355672364

نوع من المكسرات يصنف رقم 1 في محاربة الالتهابات

كولسترل

أطعمة تخفض الكوليسترول الضار في الدم