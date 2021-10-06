الوكيل الإخباري - الجوز الأسود نوع مميز من أنواع المكسرات بشكل عام، ونوع فريد من أنواع الجوز يتشابه في خصائصه ومكوناته مع الجوز العادي، وله فوائد صحية متعددة وردت في أكثر من موقع طبي مختص، منها ما جاء في موقع "ويب طب" الذي ذكر أن الجوز الأسود ينبت على شجر الجوز الأمريكي الأسود.

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فوائد الجوز الأسود:



1 - الجوز الأسود له تأثيرات إيجابية وفوائد مهمة على صحة جهاز الدوران.

2 - الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة في الجوز الأسود يعرف أنها مهمة لصحة القلب والشرايين.

3 - الأحماض الأمينية ومنها الأرجينين في الجوز مهمة لصحة ضغط الدم.

4- الفايتوستيرولات وهي مركبات نباتية غني بها الجوز الأسود لها فائدة مهمة لصحة الجسم وهي خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم والذي يعد سبب من أسباب الجلطات القلبية وتصلب الشرايين.

5- المضادات الحيوية في الجوز تساهم في الوقاية من الأمراض التي تسببها الفطريات والبكتيريا والطفيليات.

6- يستخدم مستخلص الجوز الأسود في علاج بعض الأمراض الجلدية المعدية مثل داء القوباء الحلقية وداء المبيضات.

7- الجوز الأسود غني بعدد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتقي من اضطراباته ومنها الإمساك والإسهال.

8- الجوز الأسود غني بمادة التانين التي تعمل على تخفيف التعرق.

9- مضادات الأكسدة والدهون الصحية في الجوز الأسود تعزز صحة الجلد وتعالج بعض أمراضه مثل حب الشباب والأكزيما والصدفية.

10 - يعرف عن الجوز أنه مفيد لصحة الدماغ ويعزز قدراته ويقي من أمراضه مثل مرض باركنسون، مرض الزهايمر، حتى أن بعض الدراسات ربطت بين تشابه شكل الجوز مع شكل الدماغ.

11- سرطان الكبد وسرطان البروستاتا من الأمراض السرطانية التي يساهم تناول الجوز في الوقاية منها.

12 - الجوز غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم.

13- الجوز مفيد لمرضى السكري.

14 - من فوائد الجوز الأسود الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.



المصدر - هي