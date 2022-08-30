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الثلاثاء، 30-08-2022 03:43 م

فوائد الريحان الصحية للقولون

-فوائد-الريحان-للقولون


الوكيل الإخباري - الريحان عشب عطري ذو نكهة مميّزة، وتختلف النكهة باختلاف النوع؛ فيعَدّ الريحان الحلو من أكثر الأنواع شيوعاً للطبخ، ولكن يستخدم الناس أيضاً ريحان الليمون، ريحان القرنفل وريحان القرفة.ويمكن اعتماد عدة طرق مختلفة للحصول على فوائده للقولون، من خلال إضافته إلى النظام الغذائي والتمتّع بمذاقه وفوائده .

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فوائد الريحان الصحية للقولون


- يتميّز الريحان باحتوائه على مادة البوليفينول، التي تقلّل من فرص الإصابة بقرحة المعدة والتهاب الأمعاء والتهاب القولون التقرحي، بفضل خصائصها المضادّة للالتهاب.
- يعيد الريحان توازن الميكروبيوم المعوي بالجهاز الهضمي عند تناوله؛ أي يَزيد البكتيريا المفيدة ويقلّل مستويات البكتيريا الضارّة، وهذا ما يساعد على تحسين عملية الهضم.
- يساهم الريحان في تقليل الانتفاخ، وطرد الغازات المتراكمة بالمعدة.
- يمكن الاعتماد على الريحان للتخلص من الإمساك؛ لأنه يعادل فعالية الأدوية المليّنة.
- مضغ أوراق الريحان يساعد على إفراز حمض المعدة بشكل متوازن، وبالتالي تقلّ فرص الإصابة بالحموضة وارتجاع المريء.

 

سيدتي

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