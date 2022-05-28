فوائد الزبادي على الريق .. يقي من عدة أمراض

الوكيل الإخباري -يعتبر الزبادي من اهم المواد الغذائية التي توجد في حياتنا اليومية حيث يحتوي الزبادي على العديد من الفيتامينات و البروتينات و المواد اللازمة للجسم مثل الكالسيوم وغيرها.

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هناك الكثير من فوائد الزبادي التي تجعل منه عنصرا هاما جدا لا يمكن الاستغناء عنه ابدا سنتعرف.



كشف موقع هيلثي عن فوائد الزبادي على الريق:



يعطي ا الطاقة و القوة للجسم عند تناوله على الريق.



يعالج الزبادي على الريق مشاكل الهضم والاضطرابات التي تصيب الجهاز الهضمي.

كما يحتوي الزبادي على الكالسيوم الذي يقوي العظام والأسنان والأظافر.



يساعد الزبادي على تقوية مناعة الجسم و يمكن مضاعفة الفائدة عن طريق إضافة ثوم له.



يناسب الزبادي جميع الأعمار كما يعتبر غذاء مناسب لمرضى السكري.



يعالج الزبادي مشاكل القولون العصبي ويمنع سرطان القولون.



كما يحتوي الزبادي على بروتينات متنوعة مفيدة و مقوية للعضلات.



يفيد الزبادي على الريق في تعديل حموضة الجسم.



كما يحتوي الزبادي على العديد من الفيتامينات الهامة للجسم وبخاصة فيتامين د.



يحتوي الزبادي على نسبة جيدة من الدهون الصحية التي تساعد الجسم في القيام بوظائفه الرئيسية.



إن تناول الزبادي على الريق يساهم في حل مشاكل القيء.



كما أن تناول الزبادي يمنع ارتفاع ضغط الدم بسبب احتوائه على البوتاسيوم الذي يعمل على توازن الصوديوم.



يساعد الزبادي في الوقاية من أمراض القلب و الشرايين عن طريق البكتيريا التي يحتوي عليها الزبادي.

صدى البلد