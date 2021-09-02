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الخميس، 02-09-2021 03:16 م

فوائد الفطر الأبيض

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الوكيل الإخباري - ويعرف الفطر بأنه من النباتات غير الخضراء ويتمير بلونه الأبيض وملمسه الجذاب، ويعتبر الشتاء والخريف من أهم الفصول التي ينبت فيها الفطر الأبيض، كما ينمو بكثرة في مناطق الأعشاب والغابات ويختلف جحمه من فطر لآخر.

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يتميز الفطر الأبيض بأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين، والماء على الرغم من وزنه الخفيف جداً، بالإضافة إلى العناصر الغذائية منها ألياف، وكربوهيدرات، وفيتامين A، وفيتامين C، وفيتامين B، كما يحتوي على العديد من المعادن مثل الكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، والنحاس، والزنك، والفسفور، المغنيسيوم، اليود.

 

فوائد الفطر الأبيض:

1. ينظم مستوى السكر في الدم

2. يقي الجسم من سرطان الثدي
3. يعالج إلتهابات القولون
4. تنشيط عمليات الأيض
5. يعزز جهاز المناعة
6. يحافظ على صحة القلب

7. يحمي من إلتهابات المفاصل والروماتيزم
8. يخفض معدل الكولسترول في الدم
9. تجديد وبناء خلايا الجسم
10. يحمي من تشكل الحصوات في الكلى

 

المصدر - العين الإخبارية 

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