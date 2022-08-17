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الأربعاء، 17-08-2022 03:29 م

فوائد الفلفل الحار للشعر

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الوكيل الإخباري - الفلفل الحار له الكثير من الخصائص الصحية التي يجعله مهم للوقاية من الأمراض، في التقرير التالي أهم فوائد الفلفل الحار الصحية وأضراره.

الفلفل الحار من الخضروات التي لها نكهة مميزة عند إضافتها إلى الأكلات، وبالرغم من أن البعض يخشون تناول الفلفل الحار إلا أنه له الكثير من الفوائد الصحية المميزة، وهذا لما له من عناصر غذائية رائعة، في التقرير التالي إليكم فوائد الفلفل الحار الصحية وأضرار الإفراط في تناوله.

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فوائد الفلفل الحار للشعر:
- يساعد على التقليل من الالتهابات التي تصيب فروة الرأس.
- زيادة تدفق الدورة الدموية في فروة الرأس مما يحفز نمو الشعر.
- السيطرة على تساقط الشعر الناتج عن التوتر، حيث أنه يقلل من إفراز مادة الكانابينويد المسببة لتساقط الشعر عند التعرض إلى التوتر والقلق.

 

العين الإخبارية 

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