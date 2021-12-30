الوكيل الإخباري - فوائد الكوسا المسلوقة للمعدة أنها تحتوي على كمية جيدة من السوائل، وتعمل الكوسا المسلوقة على حماية الأمعاء والجهاز الهضمي من القرحة.



ومن فوائد الكوسا المسلوقة للمعدة أنها تساهم في محاربة للالتهابات، وتحتوي الكوسا على ألياف بشكل كبير والتي تساعد في تسهيل عمليات الهضم.

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فوائد الكوسا للمعده والقولون:



1 - تحتوي على كمية جيدة من السوائل.

2 - علاج الجهاز الهضمي

3 - علاج القرحة

4 - السيطرة على ضغط الدم في الجسم

5 - تمنع الارهاق والتعب

6 - تمنع تطور وحدوث مضاعفات السكري من النوع الثاني

7 - تنظيم وظائف وهرمونات الغدة الدرقية والأدرينالين

8 - تنظيم مستويات الأنسولين في الجسم.

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