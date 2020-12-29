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الثلاثاء، 29-12-2020 01:30 م

فوائد اللب الصحية ستدفعك لتناوله يوميًّا

عدد-السعرات-الحرارية-في-اللب-بجميع-أنواعه


الوكيل الإخباري _ يعد اللب من اكثر أنواع المكسرات التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص ، وهناك العديد من أنواع اللب "اللب السوري واللب السوبر واللب الأبيض وغيرها" كما انه يتمتع بالعديد من ، ابرزها :

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1- يساعد على منع تلف الخلايا لإحتوائه على فيتامين E .


2- يساعد على تقوية العظام والحماية من مرض هشاشة العظام .


3-  يساعد على تعزيز شعور الشبع لديك وخصوصا اللب الأبيض  مما يساعد على التقليل من الوزن.

 


4- يعد اللب الأبيض الخيار الأمثل لمرضى السكري لأنه يعمل على ضبط مستوى الكولسترول في الدم .


5- يساعد في الحفاظ على صحة القلب ، وذلك لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة و الزنك ، الذي يعمل على ضبط ارتفاع ضغط الدم .


6- يعمل على زيادة مستوى الطاقة في جسمك بشكل كبير لأنه يحتوى على نسب عالية من الكربوهيدرات  و البروتينات و خصوصا اللب السوري .


7- يحتوي على نسب عالية من حمض الفوليك .


8- يساعد على تقويه القدرات العقلية وزيادة التركيز بشكل كبير.


9- يساعدك على الحماية من الإصابة بالسرطان لأنه يمنع انقسام الخلايا التي ينتج عنها الأورام السرطانية .


10- يلعب دورا هاما في تحسين الحالة المزاجية للفرد، و يقلل الشعور بالتوتر .

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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