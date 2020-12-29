فوائد اللب الصحية ستدفعك لتناوله يوميًّا

الوكيل الإخباري _ يعد اللب من اكثر أنواع المكسرات التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص ، وهناك العديد من أنواع اللب "اللب السوري واللب السوبر واللب الأبيض وغيرها" كما انه يتمتع بالعديد من ، ابرزها :

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1- يساعد على منع تلف الخلايا لإحتوائه على فيتامين E .



2- يساعد على تقوية العظام والحماية من مرض هشاشة العظام .



3- يساعد على تعزيز شعور الشبع لديك وخصوصا اللب الأبيض مما يساعد على التقليل من الوزن.



4- يعد اللب الأبيض الخيار الأمثل لمرضى السكري لأنه يعمل على ضبط مستوى الكولسترول في الدم .



5- يساعد في الحفاظ على صحة القلب ، وذلك لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة و الزنك ، الذي يعمل على ضبط ارتفاع ضغط الدم .



6- يعمل على زيادة مستوى الطاقة في جسمك بشكل كبير لأنه يحتوى على نسب عالية من الكربوهيدرات و البروتينات و خصوصا اللب السوري .



7- يحتوي على نسب عالية من حمض الفوليك .



8- يساعد على تقويه القدرات العقلية وزيادة التركيز بشكل كبير.



9- يساعدك على الحماية من الإصابة بالسرطان لأنه يمنع انقسام الخلايا التي ينتج عنها الأورام السرطانية .



10- يلعب دورا هاما في تحسين الحالة المزاجية للفرد، و يقلل الشعور بالتوتر .

المصدر : الامارات نيوز



