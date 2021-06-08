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الثلاثاء، 08-06-2021 09:56 ص

فوائد المغنيسيوم الصحية للجسم

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الوكيل الإخباري _ يتوفر المغنيسيوم في العديد من أصناف الطعام، وقد يتوفر على شكل مكمّلات غذائية، ويتمّ تخزينه في أنسجة الجسم، وهو يحتلّ الرتبة الرابعة ضمن أكثر المعادن وفرةً في جسم الإنسان.

تكون كميات المغنيسيوم مخزّنةً في الهيكل العظميّ، أمّا الباقي فإنّه يتوزّع بين العضلات، والأنسجة اللينة، والسوائل، ويعتبر عنصراً مهمّاً يدخل في تفاعلات أكثر من 300 إنزيم في الجسم. وعمليات التمثيل الغذائي، وتركيب الأحماض الدهنية، والبروتينات، وانتقال الرسائل العصبية.

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فوائد المغنيسيوم:
-يعزز من صحة العظام ويُقلّل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.


– يساهم في تنشيط فيتامين د في الكليتين. – يساهم في التمثيل الغذائي للكالسيوم إذ إنّ نقص المغنيسيوم قد ينعكس سلباً على الجسم في حال زيادة تناوله للكالسيوم.


-يحافظ على صحة عضلة القلب، حيث وجدت إحدى الدراسات أنّ الأشخاص الذين يستهلكون نسبةً أعلى من المغنيسيوم، يكونون أقلّ عرضةً للإصابة بتكلّس الشرايين التاجيّة.


– يساهم المغنيسيوم في علاج قصور القلب واضطراب النظم القلبي.

 

– تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتحسين دهون الجسم.

 

-يخفف من أعراض متلازمة ما قبل الحيض. مثل الانتفاخ، والأرق، وانتفاخ الساق.

 

– يساهم في إفراز هرمون الإنسولين ونقل الجلوكوز خلال مجرى الدم. وبالتالي تنظيم مستويات السكر في الدم.

 

-يخفف من حالات الإمساك وحرقة المعدة.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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