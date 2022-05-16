الإثنين 16-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

1.213 مليار دولار عائدات قطاع السياحة خلال الثلث الأول

الحكومة: ننظر بشكل جاد لتوصية عدم حبس المدين حتى نهاية العام

الصناعة والتجارة: لا نستورد القمح من الهند ولن نتأثر بشكل مباشر

من هم الفائزون بالانتخابات النيابية اللبنانية.. اليكم النتائج غير النهائية

دراسة: تحسن كبير بالسيطرة على مرضى الضغط بالأردن

هام من التربية للطلبة المقبلين على المرحلة الثانوية

الذهب عالميا يتراجع إلى أدنى مستوى في 3 أشهر

الأردن يعزي بضحايا إطلاق النار في أمريكا

37 أعلى درجة حرارة ليوم غد في الأغوار الجنوبية

الضمان: السلف الشرائية في برنامج تقسيط بدون فوائد وبدء الصرف مطلع حزيران

الإثنين، 16-05-2022 12:48 م

فوائد بياض البيض المسلوق

EG


الوكيل الإخباري - يحتوي البيض على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة، ويمكن أن تختلف القيمة الغذائية للبيضة؛ اعتماداً على ما إذا كنتِ تأكلين البيضة الكاملة أو بياض البيض أو صفار البيض فقط.

اضافة اعلان

 

ويتكوّن بياض البيض من الماء والبروتين؛ لذلك إذا قمتِ بإزالة الصفار واخترتِ بياض البيض فقط، فإنَّ القيمة الغذائية للبيضة تتغير بشكل كبير.
في السطور التالية، نستعرض معاً فوائد بياض البيض المسلوق:

 

-منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتين
بياض البيض غني بالبروتين، ولكنه منخفض السعرات الحرارية، حيث يحتوي على حوالي 67% من كل البروتين الموجود في البيض، كما يوفر بروتيناً كاملاً، مما يعني أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة بالكميات التي يحتاجها جسمك؛ ليعمل في أفضل حالاته.
ونظراً لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين، فإنَّ تناول بياض البيض يمكن أن يوفر فوائد صحية، إذ يمكن أن يساعد البروتين في بياض البيض في تأمين الشعور بالشبع لفترة أطول.


-الحفاظ على العضلات
الحصول على كمية كافية من البروتين أمر مهم أيضاً للحفاظ على العضلات وبنائها، وبالنظر إلى أنّ البيض الكامل يوفر بروتيناً أكثر بقليل وعدد سعرات الحرارية أكثر من بياض البيض، فيعتبر الأخير خياراً جذاباً للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن.

 

-منخفض الدهون وخالٍ من الكوليسترول

في الماضي، كان البيض خياراً غذائياً مثيراً للجدل بسبب احتوائه على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، ولكن الكوليسترول والدهون موجودان في صفار البيض، فيما بياض البيض عبارة عن بروتين نقي تقريباً، ولا يحتوي على دهون أو كوليسترول، مما يعني أن تناول بياض البيض صحي أكثر من تناول البيض الكامل.

 

سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_18409_350641c8f62-9771-4fa5-a045-9a6f3d9cf467

أسباب احتباس السوائل في الجسم

21-10-21-195783277

لا تبعدها عن مائدتك..6 أطعمة تنشط عقلك

zinc-drug

أعراض نقص الزنك

190402101356167_سبب-الم-الظهر-الشديد-اثناء-الدورة

نصائح للمرأة للتخلص من آلام الظهر

اجهاد-العين

نصائح لتخفيف إجهاد العين والحفاظ على صحتها

58283-الاطعمة-التى-يجب-تناول-بعد-التمرين

6 وجبات ينصح بتناولها بعد التمارين الرياضية

أخبار متعلقة
موز

ماذا يحدث عند تناول الموز في الصباح على معدة فارغة؟

62779dfc4c59b7230c32e9d7

خضروات تساعد على تعزيز صحة العظام

التغذية-الصحية-للطفل-في-المدرسة-2

كل ما تحتاجين معرفته عن الوجبات الخفيفة للأطفال والرضع؟

فواكه-قد-تضر-صحتك

فواكة لا يجب عليك مزجها معاً حتى لا تسبب مشاكل صحية