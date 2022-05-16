الوكيل الإخباري - يحتوي البيض على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة، ويمكن أن تختلف القيمة الغذائية للبيضة؛ اعتماداً على ما إذا كنتِ تأكلين البيضة الكاملة أو بياض البيض أو صفار البيض فقط.

اضافة اعلان

ويتكوّن بياض البيض من الماء والبروتين؛ لذلك إذا قمتِ بإزالة الصفار واخترتِ بياض البيض فقط، فإنَّ القيمة الغذائية للبيضة تتغير بشكل كبير.

في السطور التالية، نستعرض معاً فوائد بياض البيض المسلوق:

-منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتين

بياض البيض غني بالبروتين، ولكنه منخفض السعرات الحرارية، حيث يحتوي على حوالي 67% من كل البروتين الموجود في البيض، كما يوفر بروتيناً كاملاً، مما يعني أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة بالكميات التي يحتاجها جسمك؛ ليعمل في أفضل حالاته.

ونظراً لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين، فإنَّ تناول بياض البيض يمكن أن يوفر فوائد صحية، إذ يمكن أن يساعد البروتين في بياض البيض في تأمين الشعور بالشبع لفترة أطول.



-الحفاظ على العضلات

الحصول على كمية كافية من البروتين أمر مهم أيضاً للحفاظ على العضلات وبنائها، وبالنظر إلى أنّ البيض الكامل يوفر بروتيناً أكثر بقليل وعدد سعرات الحرارية أكثر من بياض البيض، فيعتبر الأخير خياراً جذاباً للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن.

-منخفض الدهون وخالٍ من الكوليسترول



في الماضي، كان البيض خياراً غذائياً مثيراً للجدل بسبب احتوائه على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، ولكن الكوليسترول والدهون موجودان في صفار البيض، فيما بياض البيض عبارة عن بروتين نقي تقريباً، ولا يحتوي على دهون أو كوليسترول، مما يعني أن تناول بياض البيض صحي أكثر من تناول البيض الكامل.

سيدتي