فوائد حبوب الكولاجين على الجسم

الوكيل الإخباري - ظهرت حبوب الكولاجين كثورة علاجية تساعد في علاج الكثير من الأمراض والأوجاع، بالإضافة إلى أهميتها في محاربة علامات الشيخوخة، أما الكولاجين فهي تسمية تطلق على أحد بروتينات الجسم، وهو المكون الأساسي للأنسجة الضامة في الجسم، حيث تبلغ نسبته 25 % من إجمالي البروتين، حيث تتجمع بروتينات الكولاجين حول بعضها مكونةً معاً أليافَ الكولاجين المكونة لكل من الجلد والغضاريف والعظام والعضل وغيرها الكثير.



فوائد حبوب الكولاجين



على الرغم من الفوائد الكبيرة لحبوب الكولاجين إلا أنه يفضل استشارة الطبيب قبل المداومة على استخدامها، بهدف التعرف أكثر على تكوين ، هذه الحبوب وتحديد كمية الجرعة اللازمة منها، وفيما يلي بعض من فوائدها :

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1- الحفاظ على ليونة الجلد ونضارته وتجديد خلاياه.

2- محاربة علامات تقدم السن، حيث تعمل على تعبئة الخطوط المتجعدة والمترهلة.

3- تعالج علامات الجروح، وتساعد في التخلص من البقع التي تخلفها أشعة الشمس وحب الشباب.

4- تقوية بصيلات الشعر، واستعادة الشعر للمعانه وصحته.

5- التخلص من علامات الشحوب المصاحبة لسن اليأس، والتي تنتشر حول العينين والفم.

6- التخفيف من الأوجاع المرافقة لالتهاب المفاصل.

7- ترميم العظام والغضاريف وتقويتها، ورفع قدرتها على تحمل الضغط.

8- تغذية العضلات والأوتار وزيادة كفاءتها في العمل.

9- تقوية الأظافر ومنع تكسرها.

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