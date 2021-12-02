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الخميس، 02-12-2021 03:59 م

فوائد حب هال للنساء مدهشة أبرزها خفض الكوليسترول

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الوكيل الإخباري - يشتهر حب الهال بمذاقه اللذيذ الذي يُضفي على القهوة خصوصاً رائحة وطعماً مميزين، كما على المأكولات الشرقية أيضاً، لاسيما الأرز.

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فوائد حب هال في الوقاية من السرطان
أظهرت دراسات متعددة، أن الهال ينظم نشاط الجينات في خلايا سرطان الجلد، ناهيكِ عن أنه يُخفّض من نشاط الجينات المرتبطة بانتشار ونمو السرطان.

 

فوائد حب هال في خفض الكوليسترول
الهيل غني بالألياف الغذائية، التي بدورها تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضارّ LDL في الجسم، وتعزيز صحة القلب؛ مما يقي من الجلطات القلبية.

 

فوائد حب هال في السيطرة على الوزن

يحتوي الهال على الألياف الغذائية بنسب مرتفعة؛ مما يجعل له دوراً في السيطرة على الوزن وخسارته بطريقة أسهل؛ فكل ملعقتين كبيرتين من الهال تحتويان على 3.2 غرام من الألياف الغذائية.

 

فوائد حب هال في التخلص من الغثيان والقيء
يساعد تناول الهال على الوقاية من بعض الأعراض المزعجة، مثل: الغثيان، والقيء؛ خصوصاً تلك التي تحدث بعد الخضوع لعمليات جراحية.

 

فوائد حب هال لأنفاس منعشة
وجد العلماء أنّ أحد فوائد الهال قدرته في القضاء على رائحة الفم الكريهة؛ فمن الممكن مضغ القليل من حب الهال بعد الوجبة لتحسين رائحة الأنفاس.


- فوائد حب هال في محاربة الاكتئاب
يساعد حب الهال في القضاء على الاكتئاب وفقاً لدراسة علمية، من خلال إضافة بضع حبات من الهال إلى الشاي وشربه بوتيرة يومية؛ للحصول على نتائج جيدة.


- فوائد حب هال في محاربة السكري
نظراً لغناه بمعدن المنغنيز، يمكن أن يساهم حب الهال في تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.. لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذا الدور.

 

المصدر - سيدتي

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