الوكيل الإخباري - يحتوي رجيم القهوة على ما لا يقل عن 3 أكواب من القهوة في خلال اليوم؛ مع ضرورة تجنّب إضافة السكر أو الكريمة. ناهيك عن تقليل كمية السعرات الحرارية التي يتم الحصول عليها من خلال الطعام.

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مضارّ رجيم القهوة

رجيم القهوة لا يلائم كافة الأشخاص، تؤكد الاختصاصية، فالذين يعانون من مشاكل صحية معينة مثل ارتفاع في ضغط الدم وأمراض القلب، اضطرابات النوم والأرق، ومشاكل المعدة والقولون العصبي، لا يمكنهم الإكثار من تناول القهوة والكافيين، حيث يسبب لهم مخاطر صحية كبيرة.

فوائد رجيم القهوة وطريقته

رجيم القهوة مناسب جداً لمحبي القهوة الأصحاء، حيث تساهم مضادات الأكسدة المتوفرة في القهوة في تخفيف نسبة الالتهابات، تقليل الشهية وزيادة التمثيل الغذائي في الجسم.

يمتد رجيم القهوة على ثلاثة أيام فقط. وفي ما يلي نموذج ليوم واحد:



- وجبة الفطور

كوب واحد من القهوة السوداء؛

نصف ثمرة جريب فروت؛

قطعة توست مع ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني Peanut butter .



- وجبة الغداء:

نصف كوب من التونة المعلبة؛

شريحة من الخبز المحمص؛



فنجان من القهوة السوداء.

تعادل وجبة الغذاء نحو 183 سعرة حرارية فقط.



- وجبة العشاء:

فنجان من القهوة السوداء؛

100 غرام من اللحم المشوي الخالي من الدهون؛

كوب واحد من الفاصولياء الخضراء والجزر؛

ثمرة تفاح؛

كوب من الآيس كريم بنكهة الفانيليا.



وتنصح الاختصاصية أبو رجيلي بضرورة استشارة الطبيب المعالج قبل المباشرة في تطبيق رجيم القهوة، مع تأكيدها على عدم اتباعه لأكثر من ثلاثة أيام.

سيدتي

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