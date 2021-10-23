السبت 23-10-2021
الوكيل الاخباري

العراق: نجحنا في تحقيق تقارب بين السعودية وإيران

التحالف العربي يستهدف موقعا لتجميع الزوارق المفخخة في اليمن

عقلنة نقاش الإصلاح الإداري

وزير التربية : التعليم الوجاهي مستمر

مركز شابات الرصيفة يطلق مبادرة لتزيين الشوارع

تفاصيل جديدة حول وفاة 3 اشخاص بحريق مطعم في عمان

أردوغان: عاجلا أم آجلا سنحقق هدفنا في جعل تركيا ضمن أكبر 10 اقتصادات بالعالم

الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشبان الثلاثة

مصدر حكومي لـ الوكيل : لا إلزام لطلبة المدارس بمطعوم كورونا

رجل يحرق زوجته بالزيت في إربد

السبت، 23-10-2021 02:55 م

فوائد شرب الحليب قبل النوم

tbl_articles_article_24381_2855c3ab744-2219-49e4-bb19-b8d88d1d1401


الوكيل الإخباري - يعدّ شرب الحليب قبل النوم مفيداً؛ فقد أشارت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلّة BMC Geriatr عام 2014، والتي أُجريت بناءً على تجارب سريريّة على مجموعةٍ من كبار السن في اليابان، أنّ تناول الحليب ومنتجات الألبان بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية مع المحافظة على النشاط البدني، قد ساهمت في تحسين نوعية النوم، بالإضافة إلى حصولهم على نومٍ أكثر راحةً وعمقاً.

اضافة اعلان

 

ويرجعُ ذلك لاحتواء الحليب على مركباتٍ قد تساعد الجسم على النوم والاسترخاء، ونذكر من هذه المركبات ما يأتي:

 

التربتوفان: وهو حمضٌ أمينيٌّ يتوفر في الأطعمة الغنيّة بالبروتينات، ويلعب دوراً مهماً في إنتاج الناقل العصبي الذي يُطلق عليه السيروتونين ، والذي يدعم الحالة المزاجيّة، ويساعد على الاسترخاء، كما يعدّ عاملاً مهماً في إنتاج هرمون الميلاتونين، الذي يُعرف أيضاً بهرمون النوم؛ وهو هرمونٌ يفرزه الدماغ يُساهم في تنظيم الساعة البيولوجية في الجسم وتجهيز الجسم للنوم.

 

الكولين: يُعدّ الكولين من العناصر الغذائيّة المهمّة للمساعدة على النوم، كما يعدّ الكولين مهماً لحركة العضلات، والتعلّم، وتنشيط الذاكرة، بالإضافة إلى أهميّته لنقل الإشارات العصبية، وامتصاص الدهون، ومحاربة الالتهابات.

 

الفوائد العامة للحليب :

 

يعدّ الحليب من أكثر المشروبات فائدةً حول العالم؛ ويرجع ذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمّة لصحة الإنسان؛ إذ يحتوي الحليب على نسبةٍ عاليةٍ من البروتينات عالية الجودة.

 

بالإضافة إلى احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن، ومن أهمّها الكالسيوم الذي يلعب دوراً مهمّاً في الحفاظ على بُنية العظام وكثافاتها، كما يتم تدعيم الحليب بفيتامين د الضروري لسلامة العظام أيضاً.

 

كما يحتوي الحليب أيضاً على الفسفور، والبوتاسيوم، والزنك، والمغنيسيوم، والسيلينيوم، بالإضافة إلى فيتامين أ، وفيتامين ب12، وفيتامين ب2.

 

أمّا بالنسبة لحليب الأم؛ فتُزوّد الدهونُ الموجودةُ فيه الطفلَ بما يلزمه من السُعرات الحراريّة، وللأطفال الأكبر سناً فيُنصح بتقديم الحليب خالي الدسم، أو قليل الدسم بدلاً من الحليب كامل الدسم لهم؛ لضمان حصولهم على العناصر الغذائيّة الموجودة فيه مع تجنّب زيادة الوزن غير المرغوب به.

 

المصدر - موضوع 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_20407_695b5cc0975-35f0-4ba7-acdd-6b5183022c9a

أعراض التهاب الأذن الوسطى

ما_اسباب_تقشر_جلد_الاصابع

علاج وطرق الوقاية من تقشر جلد الأصابع

annona-3ee0207e-ec17-4784-931b-38452d12f43-resize-750

تقرير يكشف فوائد فاكهة القشطة واسم الفيتامين الذي تحتوي عليه

التهاب-المفاصل-الروماتويدي

في اليوم العالمي للروماتيزم ..أعراضه وطرق العلاج

72169067

مخاطر الإفراط في تناول الموز

maxresdefault

عصير يأتي بنتيجة فورية لمرضى السكري في ربع ساعة فقط

أخبار متعلقة
كالسيوم

طبيب روسي يحذر من الإفراط في تناول الكالسيوم

173-190740-benefits-drinking-milk-daily-2

فوائد مذهلة لشرب الحليب يومياً

2021101515751912CL

أطعمة تساعد على نمو دماغ الطفل

271157_2200-732x549

ما هو أفضل وقت لأكل الموز..في الصباح أو المساء أم وقت الغداء؟

vitamins-pills-bottle-732x549-thumbnail

متى يمكن أن يشكل تناول الفيتامينات خطرا على الصحة؟

فوائد-مغلي-البقدونس-للكلى-وللمسالك-البولية-وكيفيه-تحضيره

فوائد البقدونس للكبد