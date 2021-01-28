فوائد صحية مذهلة عند وضع مكعبات الثلج أسفل الرقبة

الوكيل الإخباري _ اشتهر الصينيون على مدار القرون الماضية، بالعديد من الخبايا خاصةً في مجال الطب ، حيث كان ابرز هذه الخبايا هي نقطة “الفينج فو” والتي تعد واحده من ضمن الأسرار التي استعملها الصينيون القدماء، حيث توجد تلك النقطة أسفل مؤخرة العنق.

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وتعد طريقة الوخز بالإبر، هي الحل الأمثل لعلاج المشاكل الطبية في الطب الصيني القديم، وذلك من خلال نقاط محددة في الجسم، وتم ممارسة تلك العادة على مدى أكثر من قرنين من الزمان، ولكن الآن يمكن وضع الثلج على تلك النقطة فقط.



إليكم ابرز الفوائد الصحية الناتجة عن استعمال الثلج على نقطة “فينج فو” :

– يساهم في الشعور بالاسترخاء والراحة والدخول في النوم سريعاً والتخلص من الأرق والتوتر والقلق والخوف



– يعمل على تنظيم ضغط الدم في جسم الإنسان وعودته لمعدلاته الطبيعية قدر الإمكان



– يساهم في التخلص من إلام الصداع تماما وكذلك إلام الآسنان والمفاصل



– يعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي بشكل عام والحد وتخفيف إلام القولون



– يساهم في تحسين مشاكل التنفس والتقليل من نوبات الربو



– يعمل على التخلص من الاضطرابات النفسية والعصبية للإنسان



– يساعد على زيادة مناعة الجسم للتقليل من نزلات البرد المتكررة



– تعمل على خفض درجة حرارة الجسم في وقت سريع في حالات ارتفاع درجة حرارة الجسم



–يساهم في استقرار الاضطرابات الناتجة عن الغدة الدرقية



– يساعد على تحسين مشاكل الطمث وبعض مشاكل العقم والغدد الصماء



– يساهم في علاج القيء والغثيان



– يعمل على تحسين أعمال القلب والأوعية الدموية

المصدر : الإمارات نيوز



