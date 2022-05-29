فوائد صحية منوعة لخل التمر للنساء

الوكيل الإخباري - يتكوّن الخل عموماً في الأصل من حمض الخليك، ويستخدم في الكثير من المجالات، كما يدخل في وصفات الطهي والسلطات ويفيد في علاج العديد من الأمراض.

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ويعتبر خل التمر أفضل وأكثر أنواع الخل استخداماً في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية؛ لأنه يساهم في تقوية اللثّة، تقوية البصر، علاج الإمساك وعسر الهضم، تقوية الجهاز المناعي والتخفيف من آلام الروماتيزم.

فوائد صحية منوّعة لخل التمر للنساء:

- يعتبر خل التمر حلاً فعّالاً للوقاية من أمراض القلب الخطيرة.

- يساهم في تقوية جهاز المناعة؛ لأنه يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، والتي بدورها تقي الجسم من الأمراض المزمنة الخطيرة.

- يساعد في الوقاية من فقر الدم؛ لأنه مصدر غني للحديد، وهو المعدن الذي يؤدي نقصانه في الجسم إلى الإصابة بفقر الدم.

- يعالج التهابات الجلد والحروق، وذلك بفضل خصائصه المضادّة للفطريات والبكتيريا. بالإضافة الى احتوائه على حمض الأسيتيك الذي يساعد على تخفيف الالتهاب نسبة لخصائصه المطهّرة.

- وبفضل حمض الأسيتيك الموجود في خل التمر، فهو يساعد في تقليل ارتفاع السكر في الدم، عن طريق منع الإنزيم المسؤول عن تكسير النشويات من الامتصاص في مجرى الدم.

- يعتبر خل التمر مفيداً للنساء بشكل عام؛ حيث يعمل على تخفيف آلام الولادة.

- يساعد خل التمر النساء بعد الولادة على زيادة معدل إنتاج الحليب في الثدي، وتقليل اضطرابات الدورة الشهرية؛ لأنه يساهم في تنظيم تخثّر الدم أثناء الدورة الشهرية. كما يقلل من تقلّصات الدورة الشهرية بفضل احتوائه على العديد من المعادن المهمة مثل البوتاسيوم والكالسيوم التي تساهم في إرخاء عضلات الرحم.

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