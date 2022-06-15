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الأربعاء، 15-06-2022 01:58 م

فوائد صحية منوعة للمايونيز

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الوكيل الإخباري - لا بد أنك تذوقت المايونيز من قبل، ومن الأرجح أن تكوني قد صنعته في منزلك كذلك، لإضافته إلى البطاطا، أو أنواع السلطة المختلفة، وربما الأسماك أو البيتزا، وغيرها من المأكولات بهدف منحها مذاقاً ألذ.

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ويطالعنا البعض، بين الحين والآخر، بمعلومات لا مصدر لها عن أضرار المايونيز، لكن هل سألت نفسك يوماً عن فوائده الكثيرة؟.. إليك أهمها:

 

علاج للشعر الجاف 

ذكر موقع Health Benefits Times الصحي أن المايونيز يعتبر بلسماً عميقاً للشعر، يساعد في الحفاظ على لمعانه وتقويته، ذلك أنه مصنوع من الزيوت النباتية والبروتينات، التي تساعد على تقوية الشعر من الجذور إلى الأطراف. 


يقوي الأظافر
تصاب الأظافر بالضعف نتيجة لتعرضها للجفاف غالباً، وبسبب الغسيل المتكرر للأيدي. لذلك، فإن المايونيز يساعدك على منح أظافرك مظهراً لامعاً وصحياً، كما يحسن قوتها بسبب الزيوت المرطبة الكثيرة التي تدخل بتركيبته، وكل ما عليك القيام به هو وضع شيء من المايونيز على الأظافر، وتركه لمدة خمس دقائق، ثم غسلها جيداً. 


مرطب للجلد
العناصر الغذائية المهمة، التي يتكون منها المايونيز، تساعد في تعزيز الرطوبة وتقليل التجاعيد، كما أن الزيوت الطبيعية التي يتكون منها المايونيز والبيض المليء بالبروتين تعيد إشراق البشرة، بالإضافة إلى البيض المليء بالبروتين.
بإمكانك وضع المايونيز على وجهك بعد غسله مع التأكيد على إبعاده عن منطقة العينين، وعليك تركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك من خلال تدليك الجلد بالماء، بهدف تعزيز الدورة الدموية.

 

علاج الحروق
يضم المايونيز في مكوناته فيتامين (K، وE)، اللذين يساعدان على إصلاح الخلايا في البشرة، وتقليل الالتهاب، وتبريد البشرة وتقليل الاحمرار وتسريع عملية الشفاء.
نضع المايونيز، كما أي دهون معالجة للحروق على المنطقة المصابة، ويترك لمدة 10 دقائق قبل شطفه بمنظف معتدل وماء دافئ.


محاربة القمل
أشار موقع Health Line الطبي الأميركي أن المايونيز يخنق القمل، لكنه لا يقضي على بيضه، أي أنه ليس علاجاً كاملاً.


يقلل فرص الإصابة بسكتة قلبية 
وجدت دراسة أقيمت في جامعة ولاية أوهايو للعلوم السريرية والمتحولة عام 2014، أن هناك نوعاً من فيتامين (E)، يبدو أنه يعيد تشكيل نظام الدورة الدموية في الدماغ، ويوفر الحماية فور حدوث السكتة الدماغية، وفقاً لما أوردته مجلة Science Daily، وكون المايونيز مادة غنية بالكثير من الدهون وفيتامين (E)، فإن تناوله يومياً يقلل خطر الإصابة بسكتة دماغية.

 

زهرة الخليج

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