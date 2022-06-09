فوائد عصير التوت البري

الوكيل الإخباري - تشهد الأيام الحالية ارتفاعا فى درجات الحرارة، ويعاني البعض من الجفاف خلال ذلك الطقس السيئ، والشعور بالكسل وعدم القدرة على القيام بمختلف الأنشطة اليومية لدرجة الرغبة فى البقاء بالمنزل وعدم الخروج لأماكن العمل أو غيره.

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ويوجد عدد من المشروبات المهمة التى تساعد على ترطيب الجسم خلال الطقس الحار، وتمنحه انتعاشة خلال حرارة الصيف، ومن أبرزها عصير التوت البري الذى يقدم عددا من الفوائد الصحية لمتناوليه، منها:



- تعزيز صحة الجلد:

ويتميز التوت البري باحتوائه على الكثير من المعادن والفيتامينات المهمة التى منها فيتامين سي، المسؤول عن تقوية جهاز المناعة والحفاظ على صحة الجلد خصوصا فى فصل الصيف.



-الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية:

يحتوي على مركبات الفلافونويد، اللازمة للوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وعدم التعرض لتصلب الشرايين.



-الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي:

يعمل التوت البري على وقاية الجهاز الهضمي والمساهمة فى التخلص من عدوى "هيليكوباكتر بيلوري" التى تصيب المعدة، والحماية من أي عدوى معوية.



-مكافحة السرطان:

يتوفر بعصير التوت البري مضادات الأكسدة الطبيعية والتى تستخدم فى علاج أنواع السرطان المختلفة، لدوره فى منع مكوناته من تكاثر الخلايا السرطانية.



-الحفاظ على خلايا الدماغ:

يتكون التوت البري من مضادات الأكسدة التى تحافظ على الخلايا العصبية، وإبطاء ظاهرة فقدان الاتصال بين الخلايا العصبية وخلايا الدماغ، والحفاظ على الذاكرة ومنع الإصابة بالزهايمر.