فوائد غير متوقعة للبطاطا الحلوة.. تعالج الكثير من الأمراض

الوكيل الإخباري _ تعد البطاطا الحلوة من الاطعمة التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص خاصة في الشتاء حيث انها تمدك بالدفء والطاقة، وتعزز مناعتك وصحة قلبك وشرايينك، إذ تعتبر مصدرًا غنيًا للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية، بالإضافة إلى فوائد عديدة ابرزها :

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1- تعمل على تعزيز صحة القلب والشرايين وضبط مستويات ضغط الدم.



2- تساعد على إمداد الجسم بالطاقة كونها مصدر للكربوهيدرات والنشويات التي تعد المصدر الأساسي للطاقة في الجسم.



3- فوائد لمرضى السكري: تعد البطاطا الحلوة ذات مؤشر سكر منخفض.



4- تساهم في تقوية المناعة ومكافحة الالتهابات والأمراض العديدة، وخاصة أمراض البرد والشتاء لغناها بفيتامين C وبيتا كاروتين.



5- تحارب علامات الشيخوخة والتقدم في السن والتجاعيد .



6- تعمل على مكافحة السرطانات.

المصدر : الامارات نيوز



