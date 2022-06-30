فوائد فاكهة الأسكدنيا

الوكيل الإخباري - تمتلئ فاكهة وبذور وأوراق الأسكدنيا بمركّبات نباتية قوية؛ وقد استخدمت في الطب التقليدي منذ آلاف السنين. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الأسكدنيا قد تقدّم مجموعة متنوّعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك الحماية من بعض الأمراض.

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في ما يلي 6 فوائد صحية للأسكدنيا حسبما تشير اختصاصية التغذية العلاجية ومدرّبة الصحة فاتن فواز، في حديثها لـ "سيدتي.نت :

1-تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية:

تحتوي هذه الفاكهة بشكل خاص على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الكاروتينية، والتي تمنع تلف الخلايا وتحمي من الأمراض. تعتبر الكاروتينات أيضاً مقدمة لفيتامين A، وهو ضروري للرؤية الصحية، ووظيفة المناعة، والنمو الخلوي. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على حمض الفوليك وفيتامين B6، وهما عنصران مهمان لإنتاج الطاقة وتكوين خلايا الدم. علاوة على ذلك، فهي توفر المغنيسيوم والبوتاسيوم، الضروريين لوظيفة الأعصاب والعضلات، بالإضافة إلى المنغنيز، الذي يدعم صحة العظام والتمثيل الغذائي. كما تحتوي على كميات صغيرة من فيتامين سي C والثيامين (فيتامين B1) والريبوفلافين (فيتامين B2) والنحاس والحديد والكالسيوم والفوسفور.



2- غنية بالمركّبات النباتية:

تفيد هذه المركّبات النباتية صحتكِ بعدّة طرق. على سبيل المثال، تعدّ مصدراً ممتازاً لمضادات الأكسدة الكاروتينية، بما في ذلك بيتا كاروتين وخاصة الأصناف الداكنة التي تحتوي على المزيد من الكاروتينات أكثر من الأنواع الشاحبة. لقد ثبت أن الكاروتينات تعمل على تقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهاب والحماية من أمراض القلب والعين.

3-تعزّز صحة القلب:

الأسكدنيا غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكاروتينات والمركّبات الفينولية، وجميعها قد تعزّز صحة القلب وتحمي من أمراض القلب والشرايين.

4-تحسّن صحة التمثيل الغذائي:

قد تفيد فاكهة وأوراق وبذور الأسكدنيا العديد من جوانب الصحة الأيضية، لكن الدراسات البشرية غير متوفّرة.



5-ممكن أن توفّر خصائص مضادة للالتهابات:

تشير أبحاث أنابيب الاختبار والحيوانات إلى أن الأسكدنيا قد يكون لها تأثيرات قوية مضادّة للالتهابات. يرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الدماغ والسكري. تشير بعض الأبحاث إلى أن الأسكدنيا لها خصائص قوية مضادّة للالتهابات.

سيدتي

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